快訊

國慶俏麗短髮韓裔主持人引熱議 網揭是談話性節目班底

直播／國慶文告全文 蔡英文：感念國軍付出 穩定兩岸關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在岸人民幣兌美元9日夜盤升值逾千點

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
專家認為，當前人民幣升值並不依賴美元指數的變化。中新社資料照片
專家認為，當前人民幣升值並不依賴美元指數的變化。中新社資料照片

在岸人民幣兌美元9日夜盤收報6.6932，較上一交易日（9月30日）夜盤收盤上漲1,058點。

在岸人民幣兌美元匯率9日日盤交易時間內，最高漲至6.7080元，創2019年4月23日以來新高。在岸人民幣兌美元即期匯率日盤收盤價報6.7135元，較上一交易日上漲971點，創17個月來新高。

自5月底進入升值區間以來，在岸人民幣兌美元匯率累計上漲4,000多點，離岸人民幣兌美元匯率上漲約5,000點，現已回到2019年4月中旬水準。

信達證券李一爽團隊認為，8月以來人民幣升值是在美元指數回穩背景下出現的升值。美國經濟整體擴張的態勢並未改變。未來隨著美歐疫情發展趨勢變化，以及財政擴張的不確定性被市場逐步消化，美元指數短期快速下行的過程基本結束，甚至可能出現一定程度反彈。

不過，當前人民幣升值並不依賴美元指數的變化。如果美元指數顯著反彈，可能只會影響人民幣兌美元匯率的升值幅度和節奏，不會影響人民幣升值趨勢。

人民幣 疫情

延伸閱讀

陸國務院：全面推行、分步實施證券發行註冊制

休旅退燒？新Toyota Yaris再奪日本單月銷售冠軍，更成財政年最熱賣新車

「蒼蠅商機」直接進補4.2億！拜登3.5萬支蒼蠅拍一夜賣光

川普叫停刺激方案談判 離岸人民幣一度升破6.73

相關新聞

港府官員稱公務員違反誓言很嚴重 或有推翻政府意圖

港府公務員事務局局長聶德權今（10）日在電台節目上表示，港府將於下周一向各部門發通告，要求今年7月1日起新入職的公務員簽...

美艦今再闖西沙 共軍：已警告驅離

中共解放軍南部戰區新聞發言人張南東9日晚間表示，10月9日，美軍「麥凱恩」號飛彈驅逐艦未經中國大陸政府允許，擅自闖入中國...

新聞眼／蔡政府讓步 陳同佳來台投案露曙光

陸委會八日首度鬆口，指涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港男陳同佳除了與指定的窗口聯繫之外，也可到我駐港辦事處申請簽證來台，這意味...

港警逮捕多名走私集團成員 涉嫌協助12名港人逃往台灣

香港警方10日逮捕9名走私集團成員，他們涉嫌於八月底幫助12名遭通緝的港人逃往台灣。

在岸人民幣兌美元9日夜盤升值逾千點

在岸人民幣兌美元9日夜盤收報6.6932，較上一交易日（9月30日）夜盤收盤上漲1,058點。

釣魚台遭日改名 陸設官網反嗆：中國領土主權

針對中方設置釣魚台官網引起日本官方抗議，大陸外交部發言人華春瑩今（9）日表示，日方企圖通過所謂的更名挑釁中國領土主權，這...

美威脅限制螞蟻集團和騰訊 北京：無異現代海盜

外媒報導，在國家安全考量下，美國擬針對中國的螞蟻集團和騰訊控股等數位支付平台祭出限制措施。中國外交部發言人華春瑩今天以「...

陳同佳投案只聞聲響不見人影 知情人士：港府恐從中阻撓

香港人陳同佳涉嫌在台殺死女友潘曉穎案，造成港府擬修改逃犯條例，更引爆反送中運動骨牌效應...

美指中國脅迫他國 華春瑩反譏：受到脅迫第一反應想到美國

針對美國國務卿龐培歐等多名美方官員近來指責中國脅迫他國的言論，大陸外交部發言人華春瑩9日反譏，「受到脅迫，我想國際社會第...

中國的戰狼推特外交 激烈操作成民族主義

推特被認為是培育中國「戰狼」外交的搖籃，如今成為中國對外發聲的重要管道。評論認為，中國的「推特外交」是受到美國總統川普的...

日本下月開放赴中 網酸：你讓來，我們還不讓進呢！

日本讀賣新聞報導，日本政府計畫下個月，取消日本民眾對中國等共12個國家和地區的海外旅行禁令。

明年立會選舉…林鄭倡港人可在內地投票 民主派有話要說

今年立法會選舉因疫情被押後一年，理據除防人群聚集爆疫，亦指會剝奪常居內地港人的投票權。香港01報導，港府正研究修例推行全國性投票制度，不僅常居大灣區港人，在上海、北京等重要熱門地點的港人也可「遙距」投票，以防大型選舉再次因爆疫擱置，目標由明年立法會選舉起落實。特首林鄭月娥或於下周施政報告中宣布有關建議。

熱門新聞

飆千點！人民幣匯率創1年半新高 15分鐘過10關

美艦今再闖西沙 共軍：已警告驅離

省2小時！海底撈有「插隊」服務？花40元直接爽變第一位

日本下月開放赴中 網酸：你讓來，我們還不讓進呢！

網購兔皮幫愛貓「保暖」 挨批殘忍港女反駁：貓都吃兔肉

被爆年收1200萬、兒移民加拿大 胡錫進：太離奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。