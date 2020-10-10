在岸人民幣兌美元9日夜盤升值逾千點

在岸人民幣兌美元9日夜盤收報6.6932，較上一交易日（9月30日）夜盤收盤上漲1,058點。

在岸人民幣兌美元匯率9日日盤交易時間內，最高漲至6.7080元，創2019年4月23日以來新高。在岸人民幣兌美元即期匯率日盤收盤價報6.7135元，較上一交易日上漲971點，創17個月來新高。

自5月底進入升值區間以來，在岸人民幣兌美元匯率累計上漲4,000多點，離岸人民幣兌美元匯率上漲約5,000點，現已回到2019年4月中旬水準。

信達證券李一爽團隊認為，8月以來人民幣升值是在美元指數回穩背景下出現的升值。美國經濟整體擴張的態勢並未改變。未來隨著美歐疫情發展趨勢變化，以及財政擴張的不確定性被市場逐步消化，美元指數短期快速下行的過程基本結束，甚至可能出現一定程度反彈。

不過，當前人民幣升值並不依賴美元指數的變化。如果美元指數顯著反彈，可能只會影響人民幣兌美元匯率的升值幅度和節奏，不會影響人民幣升值趨勢。