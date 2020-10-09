美艦今再闖西沙 共軍：已警告驅離

今年立法會選舉因疫情被押後一年，理據除防人群聚集爆疫，亦指會剝奪常居內地港人的投票權。香港01報導，港府正研究修例推行全國性投票制度，不僅常居大灣區港人，在上海、北京等重要熱門地點的港人也可「遙距」投票，以防大型選舉再次因爆疫擱置，目標由明年立法會選舉起落實。特首林鄭月娥或於下周施政報告中宣布有關建議。

2020-10-09 13:34