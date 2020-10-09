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美艦今再闖西沙 共軍：已警告驅離
中共解放軍南部戰區新聞發言人張南東9日晚間表示，10月9日，美軍「麥凱恩」號飛彈驅逐艦未經中國大陸政府允許，擅自闖入中國西沙領海。中共解放軍南部戰區海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。
張南東批評稱，「美方頻頻派出軍艦到南海炫耀武力，強化軍事存在，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁」。
張南東強調，中方要求美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控約束海空軍事行動，以免引發不測事件。他稱，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區的和平穩定」。
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