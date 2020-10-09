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美艦今再闖西沙 共軍：已警告驅離

聯合報 / 記者汪莉絹/即時報導
美軍又到南海自由航行，北京怒指美艦擅入西沙群島領海。圖為2019年以來多次闖入西沙海域的美軍「麥坎貝爾」驅逐艦。（路透資料照片）
美軍又到南海自由航行，北京怒指美艦擅入西沙群島領海。圖為2019年以來多次闖入西沙海域的美軍「麥坎貝爾」驅逐艦。（路透資料照片）

中共解放軍南部戰區新聞發言人張南東9日晚間表示，10月9日，美軍「麥凱恩」號飛彈驅逐艦未經中國大陸政府允許，擅自闖入中國西沙領海。中共解放軍南部戰區海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

張南東批評稱，「美方頻頻派出軍艦到南海炫耀武力，強化軍事存在，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁」。

張南東強調，中方要求美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控約束海空軍事行動，以免引發不測事件。他稱，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區的和平穩定」。

美軍又到南海自由航行，北京怒指美艦擅入西沙群島領海。圖為西沙永樂群島的甘泉島。甘泉島全貌。（中新社資料照）
美軍又到南海自由航行，北京怒指美艦擅入西沙群島領海。圖為西沙永樂群島的甘泉島。甘泉島全貌。（中新社資料照）

南海 解放軍 中共

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