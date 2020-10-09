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釣魚台遭日改名 陸設官網反嗆：中國領土主權

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中日釣魚台之爭，越演越烈，「中國釣魚島數位博物館」3日開通官網上線，宣稱主權屬於中國的法律和歷史依據。圖／取自中國釣魚島數位博物館官網
中日釣魚台之爭，越演越烈，「中國釣魚島數位博物館」3日開通官網上線，宣稱主權屬於中國的法律和歷史依據。圖／取自中國釣魚島數位博物館官網

針對中方設置釣魚台官網引起日本官方抗議，大陸外交部發言人華春瑩今（9）日表示，日方企圖通過所謂的更名挑釁中國領土主權，這是非法無效的，不能改變釣魚台屬於中國的事實。

華春瑩表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國的固有領土，這是建立在充分的歷史和法理依據基礎上的。中方基於主權立場開設釣魚台數位博物館，日方無權說三道四。日方企圖通過所謂的更名挑釁中國領土主權，這是非法無效的，不能改變釣魚台屬於中國的事實。

10月1日，日本衝繩縣石垣市啟用釣魚台所謂「行政區劃」新名稱。中方也出招架設官網宣示主權，「中國釣魚島數位博物館」3日開通官網上線。日本內閣官房長官加藤勝信於5日稱，中方沒有資格開設釣魚台相關網站，日方已通過外交途徑對此表示抗議。

「中國釣魚島數位博物館」由福建師範大學釣魚島研究團隊設計創建，該博物館由序廳和三個展廳組成。官網稱，釣魚島主權屬於中國的法律和歷史依據。展陳內容包括歷史圖片、視頻資料、文獻資料、法律文件、實物模擬、各類模型、新聞報導和學者論著等，目前僅有中文版，之後還將適時開通英、日、法等其他語種版本。

釣魚台 博物館 日本

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