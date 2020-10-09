美指中國脅迫他國 華春瑩反譏：受到脅迫第一反應想到美國

針對美國國務卿龐培歐等多名美方官員近來指責中國脅迫他國的言論，大陸外交部發言人華春瑩9日反譏，「受到脅迫，我想國際社會第一反應應該是美國吧」。

據人民日報報導，華春瑩表示，美方的一些政客滿世界跑，威脅各國，包含其盟友在各種問題上必須要按照美國的旨意行事，公然炒作意識形態對立，試圖把其他國家也綁上「反共反華」的戰車，甚至公然以斷絕合作援助、制裁相威脅，在世界上大搞「順我者昌，逆我者亡」，對此各國感受都很深。

華春瑩強調，中美之間的分歧或者矛盾，絕對不是權力之爭、地位之爭或社會制度之爭，而是維護正義還是散布惡意，堅持多邊主義還是單邊主義，宣導合作共贏還是搞零和博弈的問題。

此外，華春瑩在9日記者會上還宣布，大陸外交部長王毅將訪問柬埔寨、馬來西亞、寮國、泰國並過境訪問新加坡。

龐培歐6日在東京與日本、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」（Quad），尋求對中國大陸採取一致立場。龐培歐稱，中國在區域內日益強硬的行動，讓美日印澳這四個印太國家比以往任何時候都更有必要進行合作，以保護他們的夥伴及人民不受中國的「剝削、賄賂與脅迫」。