日本下月開放赴中 網酸：你讓來，我們還不讓進呢！

日本讀賣新聞報導，日本政府計畫下個月，取消日本民眾對中國等共12個國家和地區的海外旅行禁令。

報導指出，11月1日起，日本政府將中國大陸、台灣、澳洲、紐西蘭、新加坡、南韓和馬來西亞等12個國家和地區的「傳染病危險提醒級別」，從三級降低到二級，也就是建議日本民眾避免非必要旅行。

目前日本政府將全球159個國家和地區，列入「傳染病危險提醒級別」的第三級，也就是建議日本民眾暫勿前往這些國家和地區。

報導稱，這是日本新冠疫情爆發後首次下調旅行限制，不過因為中國等許多國家仍不接納國外遊客，應該只會影響日本商務人士出境。

另據觀察者網報導，中國網民看到日本降低限制並不領情，「別啊，想毒害中國人？」「臥槽你還是禁著吧」「你讓來，我們還不讓進呢！」「我們幹嘛斯要大義凜然入毒窩？」「回來再隔離至少15天！費用自理！」