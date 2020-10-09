深圳特區成立40周年 消息人士：習近平10月下旬擬視察深圳

據大陸消息人士表示，今年是深圳特區成立40周年，10月下旬中共中央總書記習近平將南下深圳視察。

據港媒《香港01》引述消息人士表示，習近平擬在10月中下旬視察深圳。報導並指出，按照慣例，以往多次長假後，習近平重新露面時多選擇到外地視察，今年也不例外。

昨日有消息人士表示，習近平將於10月中旬前往深圳慶祝深圳特區成立40周年。但是否還會視察廣東其他地區尚不確定。

報導並指出，習近平10月的行程滿檔，10月26日至29日有十九屆五中全會；25日是抗美援朝70周年紀念日，北京預料也會有大規模紀念活動，如無意外習近平將出席發表講話。因此，在五中全會前前往大陸改革之地深圳視察，可能性極高。

1980年8月26日，第五屆大陸全國人大常委會批准國務院提出的決定，在廣東省深圳、珠海、汕頭和福建省廈門建立經濟特區，8月26日為深圳特區的誕生日。