明年立會選舉…林鄭倡港人可在內地投票 民主派有話要說

今年立法會選舉因疫情被押後一年，理據除防人群聚集爆疫，亦指會剝奪常居內地港人的投票權。香港01報導，港府正研究修例推行全國性投票制度，不僅常居大灣區港人，在上海、北京等重要熱門地點的港人也可「遙距」投票，以防大型選舉再次因爆疫擱置，目標由明年立法會選舉起落實。特首林鄭月娥或於下周施政報告中宣布有關建議。

據港府統計處數字，截至去年年底，共有53萬8000港人通常逗留在廣東省。有建制中人估計，在新冠肺炎疫情爆發後，相信現時逗留在廣東省的港人較去年底數字少，但仍料有20至30萬人。

港府暫時未有常居全國港人人數的統計數據，但初步估計，常居上海、北京等熱門城市的港人也為數不少。

港府消息指，既然同於一國之內，「無理由常居大灣區港人可以投票，而身處上海、北京的港人不可，有關界線亦難界定」，基於此，容許香港在內地投票的計畫將屬全國性措施。

按計畫，當局將在全國多個不同城市設投票站，予居住或滯留內地的港人投票，冀透過修改「選舉條例」，令新措施趕及於明年9月的法會選舉落實。

至於境外港人如身在美加英澳的港人，能否也在當地投票？消息人士稱，港府暫無此計畫，因全國投票屬「一國之內」的事，較易處理，「一國以外範圍的處理有別」。

民主派斥破壞選舉公平

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉8日指出，選舉事務處難核實大灣區港人的投票資格，質疑只會令種票行為更猖獗。他強調，民主派反對有關做法，若港府提交修例建議將全力阻止。

民主黨立法會議員林卓廷批評，全國投票制度一旦落實，選舉將完全失去公平性，香港的政治版圖將會被完全改變。民建聯立法會議員陳恒鑌歡迎有關建議，指香港在內地多個城市設有經貿辦，有助在全國設票站。