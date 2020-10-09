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國安法上路被列中國一部分…美取消特殊待遇 港人不能抽綠卡

世界日報 / 香港新聞組╱香港9日電
由於港區國安法上路，美國取消香港特殊待遇，今年港人不再有抽籤移民資格。（本報資料照片）
由於港區國安法上路，美國取消香港特殊待遇，今年港人不再有抽籤移民資格。（本報資料照片）

2022年美國抽籤移民簽證計畫開放登記，由於港區國安法上路，美國取消香港特殊待遇，今年港人不再有資格「抽綠卡」。公告中註明在澳門特別行政區與台灣出生的民眾符合登記資格。

中央社引述香港01報導，由於香港實施「港區國安法」，美國政府宣布取消香港特殊待遇，連帶影響港人登記美國抽籤移民簽證計畫的資格。

報導指，2022年美國抽籤移民簽證計畫，美東時間7日正式開放登記，不過在美方相關的公告上，已經明列不接受香港居民登記抽籤。

報導稱，由於中國每年移民美國的人數眾多，因此中國向來被美國排除在這項計畫之外，以往美國把香港及中國分開處理，港人仍可以參與抽籤，但當美國在申請問題上把香港列入中國一部分，港人就不再符合資格。

比對美國國務院2021年與2022年兩份美國抽籤移民簽證計畫的公告，2021年的公告，在中國的欄位寫法為China (mainland-born)，不過2022年公告中，中國的欄位寫法變成China (including Hong Kong SAR)。公告中仍註明，在澳門特別行政區與台灣出生的民眾，符合登記資格。

報導指，美國抽籤移民簽證計畫主要是讓過去五年間，移民美國比率較低的國家居民，可以藉由這項方式取得美國居留資格。2022年釋出的名額約為5萬5000名。

除了中國之外，包含加拿大、墨西哥、巴西、韓國、菲律賓等國民眾，都不具登記資格。

另據德國之音引述加拿大全球郵報報導，加拿大政府在今年9月1日批准了一對來自香港年輕夫婦的避難申請，並稱他們為「公約難民」。按照聯合國難民公約，各國有義務為種族、宗教、政治觀點受到迫害的人提供庇護。這兩名香港人30歲出頭，均是參加民主運動的積極活動者。

全球郵報今年早些時候曾報導，有大約50名香港人，其中多數積極參加了香港反送中抗議活動，在加拿大申請政治避難。他們申請避難的理由多是，受到警方的迫害以及虐待，並擔心面臨不公正的司法程序。

由於港區國安法上路，美國取消香港特殊待遇，今年港人不再有登記美國抽籤移民簽證計畫的資格。圖為10月1日港警以非法集會為由逮捕民眾。(美聯社)
由於港區國安法上路，美國取消香港特殊待遇，今年港人不再有登記美國抽籤移民簽證計畫的資格。圖為10月1日港警以非法集會為由逮捕民眾。(美聯社)

香港 移民 簽證 國安法

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