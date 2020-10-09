陸學者：中美危機管控機制停擺 恐在南海擦槍走火

美軍機艦今年頻繁出入南海，大陸官方智庫「南海研究院」院長吳士存指出，在中美全面對抗的背景下，由於雙邊危機管控機制停擺，一旦雙方士兵在海上相遇，將很可能導致擦槍走火。吳士存說，「2016年南海仲裁案後，南海局勢經歷相對較長一段時間的平穩可控，今年是個轉折點。」

從事南海史地、海洋劃界、國際關係及地區安全戰略等南海問題研究20多年的吳士存接受香港明報專訪時表示，今年南海「美國因素突顯」，美國利用南海問題牽制中國，挑撥中國和東協的關係。

與此同時，南海其他主權聲索國利用中美博弈時機，以及與中國達成《南海行為準則》磋商之前的窗口期，謀取各自南海利益最大化，兩方面因素造成南海動盪。

據公開資料顯示，7月美軍就在南海舉行過兩次雙航母演習。大陸外長王毅9月在東亞峰會外長會議中曾表示，今年上半年，美國向南海派出近3,000架次軍機、60多艘次軍艦。

對此，大陸國防部表示，美方在南海「興風作浪」只會讓中方更堅定「乘風破浪」，捍衛主權和安全，維護南海的和平穩定。

吳士存認為，目前中美危機管控定期磋商檢討機制已經停擺，一旦雙方前線士兵在海上相遇，任何一方未能遵守現有規則，即可能引發災難。

「你破了以往的規矩或形成的慣例，那中方可能採取的反制措施更強烈，就有可能（擦槍走火）。這取決於美方；如果美方採取更具挑釁性的行動，後果就難以預測。」

吳士存所指的規則，是中美於2014年起陸續簽署的《海空相遇行為準則》諒解備忘錄及多個附件。這些文件對中美兩軍在海空相遇的行為作出規範，包括保持安全距離、溝通聯絡基本原則、突發情况現場協調規則等。但海警部隊及由漁民組成的民間兵力則不受約束，形成灰色地帶。

吳士存說，美國短時間不會接受中國海上力量與美國此消彼長。他認為，中美有可能發生衝突的地點，可能是在美國於南海軍事活動的範圍內，而非在島礁上。