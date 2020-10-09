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歐陽娜娜登陸發展 陸專家：因台灣流行文化失活力

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
藝人歐陽娜娜日前登上央視「十一」晚會獻唱，陸委會表示傷害國人感情。圖／取自央視
藝人歐陽娜娜日前登上央視「十一」晚會獻唱，陸委會表示傷害國人感情。圖／取自央視

大陸環球時報今日刊載兩位大陸專家的文章，指出兩岸的流行文化版圖正發生轉變。文章指，台灣通俗流行文化產業處於嚴重斷層階段，一些十多年前的當紅明星依然是業內中流砥柱，明顯通流行文化產業失去往日活力，也導致年輕藝人選擇「西進」。

該文由中國藝術研究院副研究員孫佳山與雲南財經大學學者肖涵予所撰。兩人指出，前一段時間，「民進黨當局和『台獨』勢力對島內愛國藝人的打壓愈演愈烈」，繼台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵、林志玲、賴冠霖後，又有人盯上有「台灣第一小生」之稱的林瑞陽，要求即刻撤換宜蘭觀光大使身份。

該文說，台灣有越來越多藝人無畏民進黨政府無理恐嚇和非法干涉，果斷選擇大陸作為自己人生和事業的發展舞台。

接著指出，近20年來愛奇藝、騰訊視頻在大陸不到10年快速崛起。尤其是過去5、6年來，從投資到製作、宣發，古裝、懸疑、都市情感題材背後港台團隊的色彩相比新世紀前十年已大幅弱化，也改變了自1980年代以來，陸劇弱於港台劇的基本文化格局。

文章指出，現在台灣收視率靠前的聚集，是一播就播長達一、兩年的鄉土劇，如「大時代」、「炮竹聲」等。同時，陸劇「延禧攻略」、「如懿傳」等登台後迅速創下不俗的收視戰績，劇集中的一些流行語也在台灣年輕人當中迅速傳播。

該文說，大陸經濟社會的不斷發展，連續劇、遊戲、直播和短影片等跨媒介、融媒介通俗流行文化產業的發展，對提升文化軟實力起到了「前所未有」的媒介槓桿作用，在海峽兩岸也收穫了更多認同感。

民進黨 直播 西進 歐陽娜娜

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