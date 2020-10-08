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遭控不實簽證，康友案真的「只是」會計師的責任嗎？

李嘉誠買下英國最大連鎖酒吧格林王後 關閉25家門市

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
香港首富、長江集團創辦人李嘉誠在2019年收購的英國最大連鎖酒吧格林王（Greene King）昨（8）日宣布：旗下25家酒吧即日起結束營業，相當有三分之一家店關門，同時裁員800人。（中通社）
香港首富、長江集團創辦人李嘉誠在2019年收購的英國最大連鎖酒吧格林王（Greene King）昨（8）日宣布：旗下25家酒吧即日起結束營業，相當有三分之一家店關門，同時裁員800人。（中通社）

香港首富、長江集團創辦人李嘉誠在2019年收購的英國最大連鎖酒吧格林王（Greene King）昨（8）日宣布：旗下25家酒吧即日起結束營業，相當有三分之一家店關門，同時裁員800人。

格林王在全英經營1,700家酒吧及1,000家商業地產，擁有3.8萬多名員工。

2019年李嘉誠旗下的長實集團以46億英鎊的價格收購了格林王。長實集團收購當下就表態，長實主要投資有房地產支撐、且擁有穩定現金流的資產。英國英式酒館及釀酒業正具有此類特質。

今年疫情以來，英國政府對酒店餐飲行業實施了晚間10時後宵禁，加劇娛樂休閒行業低迷，很多知名連鎖餐廳被迫關門，甚至進入破產程序。格林王也難逃此劫。

巨資收購一年就宣布裁員、關門，集團評估，雖然酒吧業務遭受一定損失，但酒吧自帶的地產物業，還能提供租金作為穩定現金流。

據了解，格林王旗下物業包括釀酒廠、酒吧、餐廳、酒店等，總共有超過3,000家，占地面積約7,000萬平方英尺，其中超過80%的物業具有永久產權或擁有長期租賃產權。

尤其格林王大部分酒吧都位於每個城鎮中心的黃金地段，占據著寸土寸金的區位優勢，李嘉誠收購格林王，看中的主要是酒吧的地產價值、以及其源源不斷產生租金的能力。

英國 李嘉誠 酒店

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