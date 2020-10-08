陳廷寵言論惹議 陸委會：不排除請其退出台校經營階層

陸軍前總司令陳廷寵日前表示，稱國軍現在的戰力是零，擋不住共軍，並稱「我是中國人，是驕傲的象徵」，引發外界討論，而他創辦的「華東台商子女學校」亦有領取我方政府補助。陸委會發言人邱垂正今日表示，陳廷寵的作為與言論，如有違背原先政府補助台校目的，陸委會與教育部將要求其改善，不排除請其退出學校經營階層，否則停止學校相關補助。

陳廷寵的言論引發外界討論，陸委會在第一時間表達高度遺憾。邱垂正對此表示，對陳廷寵不當言論，引發台灣社會反感，陸委會已與教育部在第一時間加以譴責。陳廷寵作為華東台商學校的創辦人，至今也為該校董事，家族成員也為該校的領導階層。

邱垂正指出，有必要應進一步檢視與相關作為，是否扭曲干擾台校的正常教育。台商在大陸辦學，應依照台灣教育宗旨，各級學校目標與學訓應與台灣教育銜接，政府補助台商學校目的，是為確保學校教育受不當因素干擾。

邱垂正說，有關學生的補助是教育部編列相關預算，而海基會與陸委會是針對返台的營隊活動與相關補助。

至於國慶將至，香港有慶祝中華民國雙十國慶活動，不過活動疑因港版國安法壓力被迫取消。邱垂正表示，香港各界團體舉辦慶祝雙十節與國慶相關活動是行之有年，今年比照往例辦理。

邱垂正表示，今年因香港疫情起伏不定，如果雙方基於防疫考量有所推遲，外界可以理解；若基於政治因素加以阻擾，相信各界自有公評，集會與言論自由是人人享有的普世價值，應受到法律明文保障，希望未來疫情和緩後，所有行之有年的活動，可以不受影響，繼續舉行。