快訊

台灣半導體前20大公司薪資排行曝光 台積電只排第六

委員會決定第二場辯論採遠距舉行 川普拒參加：浪費我時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳廷寵言論惹議 陸委會：不排除請其退出台校經營階層

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

陸軍前總司令陳廷寵日前表示，稱國軍現在的戰力是零，擋不住共軍，並稱「我是中國人，是驕傲的象徵」，引發外界討論，而他創辦的「華東台商子女學校」亦有領取我方政府補助。陸委會發言人邱垂正今日表示，陳廷寵的作為與言論，如有違背原先政府補助台校目的，陸委會與教育部將要求其改善，不排除請其退出學校經營階層，否則停止學校相關補助。

陳廷寵的言論引發外界討論，陸委會在第一時間表達高度遺憾。邱垂正對此表示，對陳廷寵不當言論，引發台灣社會反感，陸委會已與教育部在第一時間加以譴責。陳廷寵作為華東台商學校的創辦人，至今也為該校董事，家族成員也為該校的領導階層。

邱垂正指出，有必要應進一步檢視與相關作為，是否扭曲干擾台校的正常教育。台商在大陸辦學，應依照台灣教育宗旨，各級學校目標與學訓應與台灣教育銜接，政府補助台商學校目的，是為確保學校教育受不當因素干擾。

邱垂正說，有關學生的補助是教育部編列相關預算，而海基會與陸委會是針對返台的營隊活動與相關補助。

至於國慶將至，香港有慶祝中華民國雙十國慶活動，不過活動疑因港版國安法壓力被迫取消。邱垂正表示，香港各界團體舉辦慶祝雙十節與國慶相關活動是行之有年，今年比照往例辦理。

邱垂正表示，今年因香港疫情起伏不定，如果雙方基於防疫考量有所推遲，外界可以理解；若基於政治因素加以阻擾，相信各界自有公評，集會與言論自由是人人享有的普世價值，應受到法律明文保障，希望未來疫情和緩後，所有行之有年的活動，可以不受影響，繼續舉行。

邱垂正 陸委會 台商

延伸閱讀

駐台陸媒無法輪替 陸委會：已向文化部反映但未回應

陳同佳案 陸委會提兩方式投案

陳同佳投案添新管道 陸委會：也可赴駐港辦遞件

退將陳廷寵言論惹議 鄭孟洳籲政院取消退俸補助

相關新聞

陳廷寵言論惹議 陸委會：不排除請其退出台校經營階層

陸軍前總司令陳廷寵日前表示，稱國軍現在的戰力是零，擋不住共軍，並稱「我是中國人，是驕傲的象徵」，引發外界討論，而他創辦的...

陸最大啤酒企業燕京啤酒董事長涉職務違法 遭立案調查

北京燕京啤酒股份有限公司（燕京啤酒）8日發布公告指出，該公司董事長、總經理趙曉東因涉嫌職務違法，被有關部門立案調查並採取...

國營油企領導受賄爆光 黃金就收7公斤

在被調查一年多後，陝西延長石油（集團）公司黨委原書記、董事長沈浩受賄細節被官方曝光，其中僅黃金就收了7.2公斤。

陳同佳案 陸委會提兩方式投案

陸委會發言人邱垂正今日針對陳同佳案呼籲，陳同佳與港府應拿回初心，具體行動、盡速與我窗口聯繫，強調該案關鍵在於陳嫌真實投案...

陳同佳投案添新管道 陸委會：也可赴駐港辦遞件

關於港人陳同佳投案一事，陸委會發言人邱垂正今天說，除窗口聯繫，陳同佳也可到駐港辦事處遞件申請，「我們就會依法處理」。但他...

傳習近平10月中旬將南下深圳 慶祝特區成立40周年

《香港01》引述大陸消息人士的話報導，大陸國家主席習近平將於10月中旬，南下深圳視察，慶祝深圳特區成立40周年。這也是香...

美國拒共產黨員移民 律師勸快登報退黨

美國近期公布移民政策指引，強調共產黨員不會獲得移民受理，被認為是針對中國而來，引起社群熱議；專家認為，這項政策恐重現冷戰意識形態對抗。據報導，已有律師建議有意移民美國的中國諮詢者盡快登報退黨。

港國安法滿百日 專家：這4領域是北京下一步整治對象

昨天是港區國安法實施百日，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，香港有四個領域是北京下一步整治對象，包括公務員、教育、媒體與立法機關，因涉及意識型態的塑造，其中教育與媒體是重中之重。

拒遭陸改名「台灣海峽觀光協會」 政院支持退國際旅展

平面媒體報導，我國原預定參加9月23日到27日國際旅遊交易會（旅展），未料卻遭到中國大陸擅自迫我方改名為「台灣海峽觀光協...

美國商會會長擔心 台海事故會升級為軍事衝突

美國商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）接受香港中評社專訪時表示，他不認為台海會有刻意的軍事...

陸學者指國民黨台美復交提案 已破壞國共互信

針對國民黨立院黨團提出「台美復交」等兩項決議案，上海市台灣研究會會長嚴安林指出，國民黨此舉危害性很大，既不利於兩岸關係和...

陳同佳遭通緝 來台須赴我駐港辦申請

涉嫌在台灣殺害香港籍女友潘曉穎的港籍男子陳同佳，傳出本月有意來台投案，對於港方提出「主導權在台灣」，檢警表示未接獲港方訊...

熱門新聞

特斯拉副總裁6天內6次回應陸版Model 3降價

林毅夫：大陸GDP十年後超美 美國技術霸權2050年消失

眾口難調 以宮廷菜聞名「厲家菜」翻車遭網罵

拒遭陸改名「台灣海峽觀光協會」 政院支持退國際旅展

季辛吉警告中美須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍

陸學者指國民黨台美復交提案 已破壞國共互信

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。