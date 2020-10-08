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陸最大啤酒企業燕京啤酒董事長涉職務違法 遭立案調查

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
北京燕京啤酒股份有限公司董事長趙曉東涉嫌職務違法，被有關部門立案調查，且不能履職。（圖／取自21世紀經濟報導)
北京燕京啤酒股份有限公司董事長趙曉東涉嫌職務違法，被有關部門立案調查，且不能履職。（圖／取自21世紀經濟報導)

北京燕京啤酒股份有限公司（燕京啤酒）8日發布公告指出，該公司董事長、總經理趙曉東因涉嫌職務違法，被有關部門立案調查並採取留置措施，不能正常履職。目前趙曉東的工作暫由副董事長、常務副總經理謝廣軍接管。

觀察者網報導，公告指出，燕京啤酒已對各項工作進行妥善安排，此事對該公司經營管理工作未產生重大影響，目前，燕京啤酒工作暫由謝廣軍主持，各項經營活動正常開展，該公司董事會及管理階層將確保公司正常營運、規範運作。

中新經緯報導，公開資料顯示，趙曉東1998年加入北京燕京啤酒集團，現同時擔任北京燕京啤酒集團公司以及北京燕京啤酒股份有限公司董事長、總經理，2017年9月獲委任為北京控股執行董事兼副主席。

燕京啤酒主營啤酒、露酒、礦泉水、啤酒原料、飼料、酵母、塑膠盒的製造和銷售，啤酒屬於日常快速消費品，啤酒的生產及銷售業務占該公司主營業務的90%以上。

北京

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