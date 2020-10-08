國營油企領導受賄爆光 黃金就收7公斤

在被調查一年多後，陝西延長石油（集團）公司黨委原書記、董事長沈浩受賄細節被官方曝光，其中僅黃金就收了7.2公斤。

據澎湃新聞報導，中國檢察網近日發布「沈浩受賄案起訴書」。檢方指控，2003年至2017年，沈浩利用職務便利非法收取他人財物人民幣超2000萬元（約68.9萬美元），其中僅黃金就收了7.2公斤。

沈浩在陝西省屬大型國企延長石油擔任主要領導長達十年。2019年1月，陝西省委原書記趙正永落馬。同年5月，財新網報導，延長石油此前兩任董事長沈浩、賀久長已失聯超3個月。該報導援引消息人士的說法，賀久長於2019年1月底被帶走協助調查，沈浩於2019年2月初亦遭協助調查。兩人均被認為與趙正永案有關。

今年3月，陝西省紀委監委先後通報對賀久長、沈浩嚴重違紀違法問題進行了立案。其中，賀久長被開除黨籍、開除公職，沈浩被開除黨籍、取消退休待遇。兩人涉嫌犯罪問題及所涉財物移送檢察機關依法處理。

陝西省寶雞市人民檢察院認為，沈浩身為國家工作人員，利用職務上的便利，在項目合作、職務晉升、工程承攬等方面為相關公司和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。

建議判處被告人沈浩有期徒刑11年，並處罰金人民幣200萬元。