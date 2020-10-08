中國製疫苗價格 對內對外被指差距數十倍

中國全力研發武漢肺炎疫苗，試圖作為對外籌碼。對比發現，中國向巴西供應價為2劑4美元（新台幣115元），內銷價卻上看2劑人民幣1000元（新台幣4220元），引起民眾質疑。

「COVID-19疫苗全球獲取保障機制」（COVAX）曾發表報告指出，在較富裕國家，每劑疫苗最高價不應超過40美元（新台幣1146元），也就是2劑80美元。根據資料，同以2劑計算，美國輝瑞藥廠疫苗報價40美元，嬌生報價20美元；俄羅斯疫苗報價亦為20美元。

若以2劑80美元計算，中國製疫苗報價若達人民幣543元，即到達COVAX建議的富裕國家標準。若與嬌生及俄羅斯疫苗看齊，則為136元。

南華早報9月間報導，參與製造武漢肺炎疫苗的中國醫藥集團旗下2款疫苗，7月已進入第三階段試驗，預定12月底上市。集團董事長劉敬楨聲稱，疫苗保護率達100%，每劑疫苗劑量4微克，療程為2劑，價格應在人民幣1000元內。

報導指出，中國還有2款疫苗正在申請藥監部門有條件批准，一旦獲准，2劑定價最高為人民幣600元。

鳯凰網日前則報導，9月30日，巴西聖保羅州政府與中國科興生技簽約，購買4600萬劑武漢肺炎疫苗，每2劑定價4美元。合約還提到，疫苗一通過審批，聖保羅州即支付9000萬美元。以此計算，每劑單價實際上不到2美元。

報導還提到，科興這批疫苗將於12月底上市。然而，這篇報導不久即告刪除，但已在中國網路上流傳。

同在9月30日，中國外交部發言人汪文斌公開表示，各國疫苗都在研發過程中，下一步如何定價有著「很大不確定性」。中方將以各種方式優先向開發中國家提供疫苗，包括「捐贈和無償援助」。

上述報導經中國網友比對後，引起質疑聲音，矛頭指向中國疫苗的內銷價格，為何比外銷價格貴出20、30倍？因此指責藥廠及中國官方「偏心」、「坑老百姓」等，並質疑官方的「自豪感還存在嗎」。

香港浸會大學副教授陳家洛向香港蘋果日報表示，中國出口廉價疫苗，意在與美國及西方國家競爭。由於外界都認為疫情源自武漢，中國不敢高價出售疫苗，否則會被認為「利用疫苗賺錢」，造成二度傷害。

陳家洛指出，中國面對以美國為首的圍堵，會細心經營「疫苗外交」，牽制美國和其他國家的圍堵。至於人民的不滿聲音，並非中南海的最重要考慮。