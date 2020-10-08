傳習近平10月中旬將南下深圳 慶祝特區成立40周年

《香港01》引述大陸消息人士的話報導，大陸國家主席習近平將於10月中旬，南下深圳視察，慶祝深圳特區成立40周年。這也是香港「反送中風波」後，習近平首次前往距離香港一河之隔的深圳。

報導稱，按慣例，以往多次大陸長假後，習近平重新露面時多選擇到外地視察，今年也不例外。8日有消息人士表示，習近平將於10月中旬前往深圳慶祝深圳特區成立40周年，但是否還會視察廣東其他地區尚不確定。

根據公開消息，習近平10月下旬的日程排得很滿，已知10月26日至29日要參加中共十九屆五中全會，25日是「抗美援朝」70周年紀念日，預估北京也會有大規模紀念活動，如無意外，習近平將會出席發表講話。因此，在五中全會前到改革開放高地深圳視察，可能性極高。

今年是深圳特區成立40周年。1980年8月26日，第五屆中國全國人大常委會批准國務院提出的決定，在廣東省深圳、珠海、汕頭和福建省廈門建立經濟特區，8月26日於是成為深圳特區的誕生日。

1990年深圳經濟特區建立10周年招待會，於當年11月26日在深圳舉行，時任中共總書記江澤民出席致辭；2000年11月14日，20周年慶祝大會在深圳舉行，江澤民出席並作演講；2010年30周年慶祝大會於當年9月6日在深圳召開，胡錦濤出席並作演講。

2019年8月，中國政府曾發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，該文件對於深圳的城市定位引發輿論巨大關注。

值得注意的是，這也是香港「反送中風波」後，習近平首次前往距離香港僅一河之隔的深圳，深圳同時也是華為、大疆、騰訊等多家在中美風波中受影響的大陸企業總部所在地。習近平會否對這些熱點事件、企業有所涉及值得關注。