拒遭陸改名「台灣海峽觀光協會」 政院支持退國際旅展

平面媒體報導，我國原預定參加9月23日到27日國際旅遊交易會（旅展），未料卻遭到中國大陸擅自迫我方改名為「台灣海峽觀光協會」，交通部觀光局不從，最後宣布退出參展。行政院今則表態支持退展，因為國家尊嚴不能犧牲。

根據鏡周刊報導，今年PATA旅展由中國四川省樂山文化廣播電視觀光局獨家贊助，觀光局按照慣例以「台灣觀光局」名稱報名，上月9日卻發現無預警被改為「台灣海峽觀光協會」，幾度協調未果，最後選擇退展。

行政院發言人丁怡銘受訪時表示，如果參加旅展可以增加台灣能見度，少一次旅展，就等於少一次宣傳機會，不過我國今年因為新冠肺炎防疫得當，台灣在世界上已經得到非常大的宣傳。

丁怡銘也說，中國利用主辦國做這種打壓，交通部觀光局基於國家尊嚴不能犧牲，兩相權衡下選擇不出席，政院也表達支持。