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美國拒共產黨員移民 律師勸快登報退黨

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電
美國近期公布移民政策指引，強調共產黨員不會獲得移民受理。美聯社
美國近期公布移民政策指引，強調共產黨員不會獲得移民受理。美聯社

美國近期公布移民政策指引，強調共產黨員不會獲得移民受理，被認為是針對中國而來，引起社群熱議；專家認為，這項政策恐重現冷戰意識形態對抗。據報導，已有律師建議有意移民美國的中國諮詢者盡快登報退黨。

中央社引述德國之聲中文網報導稱，美國禁止共產黨員移民劍指中國，這項新的移民政策，對考量申請移民入籍資格案件，因個案是共產黨或任何極權政黨成員的因素，提供如何裁定拒絕的指引。已有律師建議諮詢者盡快退黨。

據報導，洛杉磯移民律師鄭存柱認為，這並不是一個新規定，美國移民相關條款中早有相關規定，但過去執行過程中是相對寬鬆的。對於所有諮詢移民事務的人，他都只有一個建議，就是盡快退黨。共產黨組織是不會給出具退黨證明，但黨員本人可以登報聲明，登報退黨就是一種公開公示。

另據BBC報導，美國針對共產黨員的移民禁令，雖然沒有提到針對哪個國家，但鑑於中美兩國之間的對抗不斷升級，以致出現冷戰特徵，許多觀察者認為，該政策意圖強化兩國意識形態對抗，並針對有中國共產黨背景的移民。

據報導，美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗說，川普政府在此時強調針對共產黨員的移民禁令，是「強化中美兩國意識形態分歧的又一個手段」。中國據估有超過9000萬黨員，禁令推出後的影響範圍相當大，但由於普通黨員的身分難以核實，執行起來也很困難。

旅美學者、前美國律師協會法治項目中國主任虞平表示，移民法是美國所有法律中「最動態的法律」，執行時會依據移民局的實時政策調整和具體指引；「如果嚴格執行，共產黨員以及外圍組織的人士可能都不能移民美國」 。

在證明手續繁瑣，且耗時延長的情況下，有分析指出，此舉可能使更多有移民傾向的中國人退出黨組織。紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）對此說表示認同，但也認為這可能會帶來許多問題，例如放棄黨員身分的人是否要向移民局提供黨組織的確認書或退出許可，以及移民局是否會就退黨的誠意及其原因進行調查等。

移民 共產黨 律師

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