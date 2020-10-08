港國安法滿百日 專家：這4領域是北京下一步整治對象

港國安法實施百日，4領域緊縮。 香港中國通訊社

昨天是港區國安法實施百日，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，香港有四個領域是北京下一步整治對象，包括公務員、教育、媒體與立法機關，因涉及意識型態的塑造，其中教育與媒體是重中之重。

香港01報導，港區國安法6月30日正式生效，至昨日滿百日，從中可看出港府針對公務員、教育、媒體和立法機關等四領域加強管制。劉兆佳則認為，涉及意識形態塑造的教育和媒體，是重中之重。港府加強管制上述四領域，其中部分行動雖非源於港區國安法賦權，但有緊密關係。

1. 公務員：須簽署／宣誓效忠特區

首先在公務員領域，報導指出聶德權4月轉任公務員事務局長後，針對公務員的動作明顯增多。港區國安法第6條規定，參選或就任公職者須簽署文件確認擁護「基本法」和效忠香港特區。

報導統計，截至9月共有46名公務員因參與非法公眾活動被捕，全數遭停職。

2. 教育界：取消專業失德教師資格

報導稱，針對教育界方面，港區國安法第9、10條都提到加強對學校等組織進行涉及國安的管理和教育。

教育局近日指一名小學教師「有計畫地散播『港獨』信息」，以「專業失德」為由撤銷他的任教資格。這也是港府首次以這個理由撤銷教師專業資格。

「反送中」抗爭以來至今年8月，教育局共接獲247宗有關教師專業失當的投訴，目前已向21名教師發出譴責、12名教師發出書面警告等處置。

3. 傳媒：拘黎智英、收窄媒體範圍

其中以壹傳媒創辦人黎智英8月被依港區國安法逮捕最受關注。

報導指，警務處9月22日修訂「警察通例」下對「傳媒代表」的定義，亦即日後持香港記者協會、香港攝影記者協會會員證者，將不再獲得記者的採訪待遇，引起新聞自由的辯論。

4. 立法機關：反國安法即DQ

第四個領域則是立法機關。港區國安法第22條規定「嚴重干擾、阻撓、破壞」中國中央機關或特區政權機關履行職能，可能觸犯「顛覆國家政權罪」。

今年立法會選舉初期，12名參選人遭選舉主任裁定提名無效，不少人被指因反對港區國安法。這讓該法儼然成為「參選立法機關的政治紅線之一」。