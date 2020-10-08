快訊

蒼蠅成了對決高潮？美國「無聊」副總統辯論的「中國亂鬥」

FOX體育台撤出台灣…運動轉播新時代的必然與遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港國安法滿百日 專家：這4領域是北京下一步整治對象

世界日報 / 記者呂佳蓉／香港8日電
港國安法實施百日，4領域緊縮。 香港中國通訊社
港國安法實施百日，4領域緊縮。 香港中國通訊社

港國安法實施百日，4領域緊縮。 香港中國通訊社
港國安法實施百日，4領域緊縮。 香港中國通訊社

昨天是港區國安法實施百日，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，香港有四個領域是北京下一步整治對象，包括公務員、教育、媒體與立法機關，因涉及意識型態的塑造，其中教育與媒體是重中之重。

香港01報導，港區國安法6月30日正式生效，至昨日滿百日，從中可看出港府針對公務員、教育、媒體和立法機關等四領域加強管制。劉兆佳則認為，涉及意識形態塑造的教育和媒體，是重中之重。港府加強管制上述四領域，其中部分行動雖非源於港區國安法賦權，但有緊密關係。

1. 公務員：須簽署／宣誓效忠特區

首先在公務員領域，報導指出聶德權4月轉任公務員事務局長後，針對公務員的動作明顯增多。港區國安法第6條規定，參選或就任公職者須簽署文件確認擁護「基本法」和效忠香港特區。

報導統計，截至9月共有46名公務員因參與非法公眾活動被捕，全數遭停職。

2. 教育界：取消專業失德教師資格

報導稱，針對教育界方面，港區國安法第9、10條都提到加強對學校等組織進行涉及國安的管理和教育。

教育局近日指一名小學教師「有計畫地散播『港獨』信息」，以「專業失德」為由撤銷他的任教資格。這也是港府首次以這個理由撤銷教師專業資格。

「反送中」抗爭以來至今年8月，教育局共接獲247宗有關教師專業失當的投訴，目前已向21名教師發出譴責、12名教師發出書面警告等處置。

3. 傳媒：拘黎智英、收窄媒體範圍

其中以壹傳媒創辦人黎智英8月被依港區國安法逮捕最受關注。

報導指，警務處9月22日修訂「警察通例」下對「傳媒代表」的定義，亦即日後持香港記者協會、香港攝影記者協會會員證者，將不再獲得記者的採訪待遇，引起新聞自由的辯論。

4. 立法機關：反國安法即DQ

第四個領域則是立法機關。港區國安法第22條規定「嚴重干擾、阻撓、破壞」中國中央機關或特區政權機關履行職能，可能觸犯「顛覆國家政權罪」。

今年立法會選舉初期，12名參選人遭選舉主任裁定提名無效，不少人被指因反對港區國安法。這讓該法儼然成為「參選立法機關的政治紅線之一」。

港國安法實施百日，4領域緊縮。 中國新聞社
港國安法實施百日，4領域緊縮。 中國新聞社

國安法 公務員 香港

延伸閱讀

夾娃娃機內有情趣按摩棒罰2萬 台主掰臉部按摩用被打臉

港國安法實施百日 四領域緊縮

港版國安法實施百日 四大領域面臨整肅

港區國安法生效百日 整治針對教育媒體等4領域

相關新聞

拒遭陸改名「台灣海峽觀光協會」 政院支持退國際旅展

平面媒體報導，我國原預定參加9月23日到27日國際旅遊交易會（旅展），未料卻遭到中國大陸擅自迫我方改名為「台灣海峽觀光協...

美國商會會長擔心 台海事故會升級為軍事衝突

美國商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）接受香港中評社專訪時表示，他不認為台海會有刻意的軍事...

陸學者指國民黨台美復交提案 已破壞國共互信

針對國民黨立院黨團提出「台美復交」等兩項決議案，上海市台灣研究會會長嚴安林指出，國民黨此舉危害性很大，既不利於兩岸關係和...

美國拒共產黨員移民 律師勸快登報退黨

美國近期公布移民政策指引，強調共產黨員不會獲得移民受理，被認為是針對中國而來，引起社群熱議；專家認為，這項政策恐重現冷戰意識形態對抗。據報導，已有律師建議有意移民美國的中國諮詢者盡快登報退黨。

港國安法滿百日 專家：這4領域是北京下一步整治對象

昨天是港區國安法實施百日，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，香港有四個領域是北京下一步整治對象，包括公務員、教育、媒體與立法機關，因涉及意識型態的塑造，其中教育與媒體是重中之重。

陳同佳遭通緝 來台須赴我駐港辦申請

涉嫌在台灣殺害香港籍女友潘曉穎的港籍男子陳同佳，傳出本月有意來台投案，對於港方提出「主導權在台灣」，檢警表示未接獲港方訊...

港國安法實施百日 四領域緊縮

昨天是港版國安法實施百日，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，香港有四個領域是北京下一步整治對象，包括公務員、教育、媒體...

新聞眼／不各退一步 陳同佳案難落幕

台港雙方昨天再就陳同佳案隔空交戰，顯示雙方仍就「誰來談」僵持不下，更遑論交涉移交程序等「技術問題」。原本應是單純嫌犯移交...

移交陳同佳 港提「石棺案」模式

涉嫌在台殺害港籍女友潘曉穎的港男陳同佳赴台投案一波三折，香港保安局長李家超昨再度否認港台就陳案設立窗口，要求台灣明確批准...

港版國安法實施百日 四大領域面臨整肅

今日是港版國安法實施的百日，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，香港有四個領域是北京下一步整治的對象，包含公務員、教育、...

港稱陳同佳案主導權在台 陸委會：陳隨時可聯繫窗口

香港保安局長李家超今日表示，陳同佳案的主導權在台灣，如果台灣提供批准陳同佳赴台的細節，香港可透過警務合作機制提供協助。陸...

影／港稱陳同佳案「台灣主導」 蔡清祥：對口是刑事局

香港聖公會教省秘書長管浩鳴透過港媒表示，在台殺害女友滯港的男子陳同佳本月將來台投案，港府繼續拋出新說法；法務部長蔡清祥表...

熱門新聞

礦業63歲老闆再婚娶38歲妻 新娘：嫁給愛情

特斯拉副總裁6天內6次回應陸版Model 3降價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。