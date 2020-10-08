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美國商會會長擔心 台海事故會升級為軍事衝突

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國商會會長韓儒伯。聯合報系資料相片
美國商會會長韓儒伯。聯合報系資料相片

美國商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）接受香港中評社專訪時表示，他不認為台海會有刻意的軍事衝突，更現實、更令人擔心的可能性是，在台海附近軍事活動增加，可能發生類似中美海南撞機那樣的事故，進而升級為某種形式的軍事衝突。

韓儒伯認為，美國現在是制定路線圖邁向對台戰略清晰化的時候，這種清晰化包括對北京和台北兩方面發出信號，即北京若單方面進攻台灣，美國有實際能力支持其戰略清晰度；而戰略明確性不包括台灣單方面宣布獨立，那將是一條「粗大紅線」。

對於台海形勢，韓儒伯承認目前形勢緊張。他指出，現在美中關係和兩岸關係都非常緊張，但他不認為台灣海峽會有刻意的軍事衝突。

韓儒伯表示，他不贊同中國大陸肯定會在接下來的幾年裡，策劃一場對台軍事行動的觀點。他更擔心的可能性是，在台灣島附近軍事訓練活動的明顯增加，可能發生2001年海南撞機那樣的事故，進而升級為某種形式的軍事衝突。這是更現實的一種情形。

韓儒伯預期，不管是川普還是拜登當選，美中關係在2021年都會稍微冷靜一些，但不會回到2017年以前的狀態。他分析，若是川普連任，相信他會致力於美國經濟恢復，與中國經濟接觸是其中一部分。美中兩國也都會願意冷靜下來，以恢復經濟正常運轉。

韓儒伯認為，若拜登當選，美方會有不同的優先，尤其是會將氣候變化和環境政策作為對華政策的優先。這需要拜登政府讓形勢冷靜下來，與中國進行接觸。中方也會提出自己的要價。他擔心，中方會將美國對台政策和半導體政策，作為與美方就氣候和環境問題進行接觸的交換條件。

此外，韓儒伯也相信蔡英文總統目前在「台灣獨立」問題上維持了平衡的中道路線，不應成為擔憂。但他承認，美方會密切關注隨著2024年台灣大選來臨，接替蔡英文人選的選擇和民進黨領導人過渡的過程中，蔡總統目前的溫和平台能否得到維持。

拜登 台海

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