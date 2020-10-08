陸學者指國民黨台美復交提案 已破壞國共互信

針對國民黨立院黨團提出「台美復交」等兩項決議案，上海市台灣研究會會長嚴安林指出，國民黨此舉危害性很大，既不利於兩岸關係和平穩定，也破壞了國共的互信，並將助長民進黨當局繼續挑釁兩岸關係。

嚴安林接受香港中評社訪問時表示，國民黨立院黨團提出「台美復交」、「政府應請求美國協防台灣」兩項決議案有三個「違背」。

一、違背了2005年以來國民黨所確立的兩岸政治和解的路線。2005年，時任國民黨主席連戰訪問大陸，確立了國共和平發展的五點共同願景。其中，和平發展共同願景最後被列入國民黨黨綱。因此，連戰訪問大陸實際上是確立了國民黨在兩岸政治上實行「國共和解」的政治路線。

嚴安林說，「顯然，日前國民黨立院黨團提出的兩項決議實際上是跟著民進黨走所謂的『反共保台』路線。這違背了2005年以來國民黨所確立的兩岸政治和解的路線，也不符合國民黨黨綱。」

二、違背了台灣地區的相關法律規定。嚴安林稱，中華民國憲法實際上體現的是一中原則。按照「一中原則」，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不可分割。中華人民共和國政府是在國際上代表中國的合法政府。國民黨立院黨團提出「台美復交」實際上是「台獨」的另一種表現形式，違反了中華民國憲法。

三、違背了兩岸關係和平發展的潮流和國際社會的一中格局。嚴安林表示，國民黨立院黨團提出的兩項決議案不符合兩岸關係和平發展潮流。尤其是，國際社會已經確立一個中國大框架，美國秉持的也是一中政策。所以，這兩項決議案是「行不通、辦不到的」。

對於這兩項決議案提出的危害性，嚴安林稱，具體表現在三個方面：

一、不利於兩岸關係和平穩定。嚴安林稱，國民黨有關人士提出的兩項決議案實際上是「開錯了藥方、吃錯了藥」，甚至是「請鬼開藥方」。美國才是引發台海地區不穩定的重要外在根源，兩岸目前出現的一些緊張不穩定的局勢，根源不是大陸軍演，而是民進黨的謀「獨」。

二、破壞了國共的互信。嚴安林指出，國民黨立院黨團提出的這兩項決議，是在拿香跟拜民進黨、跟民進黨比誰更「反共愛台」，這將使國共間的互信受到嚴重破壞，也不利國共政黨交流的順利展開。

三、助長民進黨當局繼續挑釁兩岸現狀。嚴安林認為，國民黨的兩岸政策向民進黨靠攏，這在民進黨看來似乎證明了其兩岸政策的「正確」。

嚴安林分析，國民黨選舉失利沒有檢討根本原因，民進黨給國民黨戴「紅帽子」，也導致國民黨部分人士找錯病根、將選舉失利歸結為「跟大陸關係好」。

他指出，主張兩岸交流、主張兩岸和平穩定依然是台灣主流民意。如果國民黨能在促進兩岸關係和平穩定上占據主動，仍會占有很大的政策優勢。