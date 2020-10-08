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慧眼獨具 今年兩諾貝爾獎得主曾獲李嘉誠資助

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
今年諾貝爾醫學獎得主賀頓（左）及化學獎得主道納都曾獲得李嘉誠基金會資助。美聯社、路透
今年諾貝爾醫學獎得主賀頓（左）及化學獎得主道納都曾獲得李嘉誠基金會資助。美聯社、路透

香港長和系創辦人李嘉誠不只生意眼光獨到，更有識人之明。今年諾貝爾獎得主就有兩人曾獲得李嘉誠基金會資助，分別為醫學獎得主英國生化學家賀頓（Michael Houghton）及化學獎得主美國學者道納（Jennifer Doudna）。

據香港經濟日報報導，李嘉誠基金會除恭賀兩人獲獎並表示，李嘉誠本人在得知道納獲獎消息後更是高興得流下眼淚。李嘉誠相信二人的科研方向，分別於2010年及2011年支持二人的研究工作，李嘉誠也感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。 

現任加州柏克萊大學李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授席教授的道納於2011年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9基因編輯技術，2014年被推薦為李嘉誠教授席教授。

2017年，道納到香港與李嘉誠會面時，還親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程，李嘉誠當時還笑說要把全世界最酷的樂高送給孫兒。

星島日報稱，賀頓目前是加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）微生物學及免疫學系教授，同時是該校「李嘉誠應用病毒學研究所」（Li Ka Shing Applied Virology Institute）總監。

該研究所成立於2020年，李嘉誠基金會及阿爾伯塔省政府分別出資2,500萬加元5,250萬加元。

李嘉誠基金會發言人表示，賀頓加入阿爾伯塔大學更促成了病毒學研究所的成立。基金會捐款並非以一項研究或一項發現能否獲獎為準則，而是着重能否藉由出色思維就當今世界面對的重大挑戰而提出新穎解決方案。基金會對賀頓獲獎感到無比激動和興奮。

李嘉誠基金會成立於1980年，被他視為是「第三個兒子」。基金會提出的三個核心策略是：培育奉獻文化、推動教育改革、支持醫療發展。

李嘉誠曾說，「在華人傳統觀念中，傳宗接代是一種責任，我呼籲亞洲有能力的人士，只要在我們心中，能視幫助建立社會的責任有如延續同樣重要，選擇捐助資產如同分配給兒女一樣，那我們今天一念之悟，將會為明天帶來很多新的希望。」

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