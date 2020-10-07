港版國安法實施百日 四大領域面臨整肅

今日是港版國安法實施的百日，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，香港有四個領域是北京下一步整治的對象，包含公務員、教育、媒體與立法機關，因涉及意識型台的塑造，其中教育與媒體是重中之重。

港版國安法在今年的6月30日正式生效，至今日滿百日，香港的政治與社會環境再度歷經變化。據港媒香港01報導，劉兆佳表示，明顯可見北京將針對上述四個領域加強管制與整頓，部分行動未必直接源於港版國安法賦權，但從整體香港社會政治局勢判斷，有相當緊密的關係。

首先是公務員領域，報導指出，公務員事務局局長聶德權在7月曾表示，7月1日起，所有新入職公務員須簽署文件確認擁護「基本法」及效忠香港特區，而現職公務員將會分批安排簽署文件或宣誓效忠。

聶德權在今年四月調任公務員事務局局長後，對公務員的動作明顯增多，頻頻發信要求公務員對政府保持忠誠、各司其職。而反送中運動爆發後，截至今年9月底，共46名公務員因涉嫌參與非法公眾活動被捕，現正接受警方調查或被起訴，全部皆已被停職。

在教育界方面，港版國安法第9、10條都提到加強對學校等組織進行涉及國安的管理和教育。香港教育局近日指出，港府取消九龍塘宣道小學一名教師的註冊，因其有計劃地散播「港獨」信息。

在媒體方面，8月10日拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，在媒體界投下首枚震撼彈。香港警務處並在9月22日修訂「警察通例」下對「傳媒代表」的定義，日後持香港記者協會、香港攝影記者協會會員證者，將不再獲得記者的採訪待遇，引起新聞自由的辯論。

此外，官方香港電台7月下架了一集採訪前香港眾志主席羅冠聰的節目；而多次尖銳採訪港府官員的港台主持人利君雅9月也被告知，他的試用期將被延長。

最後，在立法機關方面，今年立法會選舉初期，12名參選人遭選舉主任裁定提名無效，不少人被指因反對港區國安法。這讓該法儼然成為「參選立法機關的政治紅線之一」。

劉兆佳指出，上述四個被整治界別中，教育界和媒體是北京「最有需要進一步整治」的部分。兩者涉及意識形態的塑造，是最為根本，教育可影響下一代思想，北京要嚴防學生被灌輸反中亂港思想，否則「一國兩制」難以行穩致遠。

劉兆佳也說，媒體對青年人的影響亦十分深遠，政府必須通過媒體讓港民重新認識「一國兩制」，不能讓其成為鼓動青年參與違法行為的平台。