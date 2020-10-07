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港稱陳同佳案主導權在台 陸委會：陳隨時可聯繫窗口

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
港府早前否認台港之間有單一聯繫窗口，陸委會今日續稱，陳同佳若要來台面對司法，隨時可透過單一聯繫窗口聯絡。圖／取自本報系資料庫
港府早前否認台港之間有單一聯繫窗口，陸委會今日續稱，陳同佳若要來台面對司法，隨時可透過單一聯繫窗口聯絡。圖／取自本報系資料庫

香港保安局長李家超今日表示，陳同佳案的主導權在台灣，如果台灣提供批准陳同佳赴台的細節，香港可透過警務合作機制提供協助。陸委會今日對此重申，對外界各種前提、假設性的說法，陸委會沒有進一步說明；若陳同佳確定來台面對司法，隨時可透過單一聯繫窗口聯絡，我方會依法辦理。

涉嫌在台殺害港籍女友潘曉穎的香港人陳同佳近日表達，盼能在本月前往台灣投案。不過，對於陳同佳如何來台，台港之間各有堅持，引發在司法與政治上的角力。

明報報導引述港府消息人士指出，陳同佳與台灣需先達成三點共識，包含台灣清楚表明，陳同佳以什麼證件赴台，如入台證或官方認可方式；預計前往日期；以及陳與什麼人同行，之後港府才可提供協助。且不會接受台灣派員到港押解陳同佳。

李家超則說，陳同佳案主導權在台灣，並提及2016年台港曾在石棺藏屍案透過透過警務合作機制移交逃犯，盼台灣可為陳同佳赴台投案「開綠燈」。李家超也否認，台港之間有單一聯繫窗口。

陸委會今日對此提出三點書面回應。首先，陸委會表示，針對陳同佳案，陸委會已一再說明希望依法將殺人嫌犯繩之以法、還給被害人公道，共同實現司法正義的立場堅定。

陸委會接著說，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，隨時可以透過單一聯繫窗口聯絡，我方會依法辦理。第三，對於外界各種前提、假設性的說法，陸委會沒有進一步的說明。

陳同佳 陸委會 司法

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