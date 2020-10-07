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陳同佳案司法互助進度 蔡清祥：港方無回應

中央社 / 台北7日電

涉嫌在台殺害同行女友潘曉穎的港人陳同佳擬來台投案，法務部長蔡清祥今天表示，陳同佳是通緝犯，一切依照通緝犯的規定處理，另向港方提出司法互助請求，至今都未獲回應。

法務部今天下午辦理媒體茶敘，蔡清祥於茶敘後接受媒體聯訪時，針對港媒報導，陳同佳擬在10月來台投案一事，做出上述說明。

蔡清祥指出，陳同佳是通緝犯，為士林地檢署正式通緝的通緝犯，所以一切會依照通緝犯的規定來處理，與港方司法互助進度部分，司法互助是士林地檢署認為辦案上有需要時，透過法務部經由陸委會來做司法互助請求，法務部已經盡最大的努力協助士林地檢署，但是到目前為止，港方都沒有回應。

香港保安局局長李家超接受港媒專訪指出，在陳同佳案上，目前主導權在台方，「球在台灣」，如果台方提供批准陳同佳赴台的細節，香港可透過警務合作機制提供協助。

對此，蔡清祥表示，雖然香港保安局局長有提出說明，但其說明的對口單位是指台灣刑事警察局，他認為後續應由2單位彼此進一步溝通。

此外，士檢表示，迄未接獲陳同佳本人或其辯護律師表達投案的訊息，但由於陳同佳是殺人案件通緝犯，檢方對任何通緝犯投案都樂觀其成，只要陳同佳現身，即依法逮捕偵辦。

法務部下午辦理媒體茶敘主題為「防疫2.0執行無距離」，由行政執行署執行官張雅惠報告，行政執行署成立已20年，截至9月底累計徵起金額新台幣5788億元，績效亮麗，其中在防疫裁罰案件執行比率為58%。蔡清祥接受媒體聯訪時，期許執行署在年底累計金額可達6000億元。

陳同佳 通緝 法務部

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