抗疫專家福田敬二未獲港大續聘 學界憂對港影響

港府抗疫專家組成員，曾任職於世衛組織的港大公衛學院院長福田敬二，傳出未獲校方續聘，明年將離開港大。香港學界擔心這對於未來香港防疫、延攬國際人才有不良影響。

綜合港媒明報、香港01報導，福田敬二續聘案原已獲得香港大學的學術審批委員會通過，最終卻被否決。有傳言稱，做出否決決定的是港大校長張翔，理由是學術表現不夠頂尖。

報導稱，福田敬二未獲續聘的消息傳出後，在港大內部引起一陣譁然，有港大人士形容福田敬二的離任是學院的損失；與福田敬二同屬抗疫專家組的中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，福田敬二的實戰經驗豐富，公共衛生視野廣，在這次香港疫情中給予了不少建言，離開對香港一定有影響。

明報報導中引述一名港大的相關人員指，與福田敬二共事過的港大同事們都覺得很氣餒，這件事可能會令更多同事萌生去意，因為認為港大的職位未必穩定。

這名港大相關人員指出，香港目前的學術前景已大不如前，很難吸引專才，若福田敬二的空缺無法僱用到程度相當的優秀人才，要由次等者擔任，對港大以至香港都是壞事。

根據報導，福田敬二在2016年時加入香港大學公共衛生學院，並擔任院長一職。

他之前曾出任世界衛生組織（WHO）的多項職務，也曾在美國疾控中心任職，應對過SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、MERS、伊波拉病毒等多場疫情。自2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情在香港爆發以來，他也獲政府委任為抗疫專家組成員，為抗疫策略提供意見。

福田敬二在2月時指出，疫情可能會蔓延全球，而且不會像SARS般消失，會與季節性流感一樣，與人類共存一段長時間。