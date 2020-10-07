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環球網：美軍電子偵察機 再緊貼廣東海岸飛行

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
「南海戰略態勢感知」計劃平台發布的消息稱，10月6日，兩架美軍偵察機出現在南海上空。（取自南海戰略態勢感知平台官網）
「南海戰略態勢感知」計劃平台發布的消息稱，10月6日，兩架美軍偵察機出現在南海上空。（取自南海戰略態勢感知平台官網）

據中共黨媒《環球網》報導，10月6日兩架美軍偵察機進入南海上空，飛行路線圖顯示，其中一架美軍RC-135W偵察機一度緊貼廣東省海岸飛行。

報導引述北京大學「南海戰略態勢感知」計劃平台7日發布的消息指出，10月6日，兩架美軍偵察機出現在南海上空。從飛行路線圖上看，其中一架美國空軍RC-135W偵察機途徑巴士海峽進入南海，隨後緊貼廣東省海岸飛行，一度飛至海南島東部海域後原路折返。

另一架美國海軍EP- 3E電子偵察機途徑巴士海峽進入南海後，在台灣西南部海域上空開展密集飛行活動。

值得注意的是，在美軍偵察機進入南海上空當天，解放軍軍機也出現在台灣西南空域附近。據台灣空軍司令部6日發布的消息，解放軍一架運-8反潛機進入台灣西南空域活動。

對於美軍艦機不斷在南海開展軍事活動一事，大陸國務委員兼外長王毅曾在出席第十屆東亞峰會外長會時表示，僅上半年，美國就派出近3,000架次軍機、60餘艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與其毫不相干的爭議海域「橫衝直撞」，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。

對於美軍近期在中國周邊活動頻繁等情況，大陸國防部新聞發言人吳謙也曾在例行記者會上回應稱，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此中國的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。

吳謙強調，中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。「奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道」。

南海 美軍

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