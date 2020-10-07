香港保安局長：陳同佳赴台投案 主導權在台灣

香港保安局局長李家超7日接受《信報》訪問時表示，陳同佳到台灣投案一事，主導權在台灣。他指出，既然陳同佳有意赴台，他想像不到為何不能成行，期望事件能早日落幕。

李家超表示，如果台灣提供批准陳同佳赴台細節，包括提供簽證及赴台日期等細節，香港便可一如2016年「石棺藏屍案」移交逃犯，透過雙方警務合作機制提供協助。

對於陸委會等單位一再聲稱，台灣早已為陳同佳來台投案設立「單一聯繫窗口」處理相關事宜，李家超說，港府從來沒與台灣成立任何聯繫窗口。他重申，不想跟台灣就此問題繼續爭論。

香港2016年發生的「石棺藏屍案」，3名嫌犯逃亡來台遭台灣警方逮捕後，押往桃園機場，由抵台的香港警方押解回香港。當時香港警方與台灣刑事局人員，在空橋完成交接手續，直接搭乘國泰航空班機返港，是台港首次在桃園機場空橋移交嫌犯。

香港蘋果日報指，但在陳同佳一案中，港府一直拒絕讓台灣警方到香港帶走陳同佳，被批評是雙重標準。

李家超指出，陳同佳在香港已屬「自由人」，若他自願赴台，看不到有什麼會阻撓他自首。他希望港台雙方在務實而互相尊重情況下盡量配合，讓事件早日落幕。

在問到若台灣拒絕陳同佳入境或因其他原因導致陳同佳無法來台投案，香港警方是會否讓陳同佳一直住在「安全屋」？對此，李家超拒絕評論。李家超稱，不會揣測陳同佳不能赴台，他對此仍充滿期望。