國安法首案轉高院 電單車手續押

港區國安法下的首名被告唐英傑，被指於今年7月1日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向三名警員，遭控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，還押至今已三個月。案件6日在西九龍裁判法院再提訊，控方透露案件將轉介高等法院審理。

立場新聞報導，總裁判官蘇惠德押後案件至11月16日再提訊，以處理交付高院審理的程序。被告沒有保釋申請，須繼續還押。在庭外，被問到本案於高等法院會否設有陪審團，律政司代表高級檢控官張卓勤表示「未處理到呢度」。

據報導，控方6日有兩項申請，包括修訂控罪詳情，修改犯罪地點，將「在灣仔盧押道和菲林明道之間的軒尼詩道、駱克道和謝斐道一帶」改為「在東區海底隧道至灣仔謝斐道及柯布連道一帶」。另一項針對恐怖活動罪，則列出涉案三名警員。

被告唐英傑（23歲），被控兩項控罪，分別煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪。控罪指，他於7月1日，在東區海底隧道至灣仔謝斐道及柯布連道一帶，煽動他人組織、策畫、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港從中華人民共和國分離出去或非法改變香港的法律地位。

另外，他被指在同日同地，為脅迫中央政府或香港政府，或者威嚇公眾，以圖實現政治主張，實施造成或意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即令三名警員重傷。