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洪秀柱參加海峽兩岸青年論壇 綠委：一定會被吃豆腐

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，應海峽兩岸青年發展論壇組委會邀請，出席第三屆海峽兩岸青年發展論壇，預計10月9日出發，10月14日返台。民進黨立委陳亭妃表示，一定會被吃豆腐。

陳亭妃認為，現在中國已經沒辦法找到一個國民黨的樣板人物，去代表參加海峽論壇，所以只好找到統派的洪秀柱，雖然現在洪秀柱沒有黨職也沒有公職，但她曾經是國民黨的前主席，

陳亭妃說，在這樣的狀況之下，她又成為國民黨的樣板，這個樣板也就是代表國民黨還是一樣，逃離不了中國的魔咒，也逃離不了中國的掌控。

陳亭妃認為，不論洪秀柱以什麼樣的身分去參加，她相信一定會被吃豆腐，但是因為洪秀柱本身就是統派的代表，她也樂於被吃豆腐，不過陳亭妃也提醒，盼洪秀柱要注意，不要悖離我國的法令，同時「妳代表去的就是妳個人，妳不代表我們台灣任何一個人。」

民進黨立委鄭運鵬則表示，國民黨團昨天在立法院提出台美復交和軍事協防兩個提案，就他的觀察，因為國民黨主席江啟臣也在黨團之中，所以不論動機為何，這不會是突發事件，而是國民黨在大環境的改變之下，已經開始改變。

鄭運鵬表示，他希望「對抗中國文攻武嚇，共同保衛台灣」這樣的立場，國民黨即使是浪子回頭，也可以堅持下去。洪秀柱畢竟是國民黨前主席，和馬英九前總統、立委吳斯懷一樣，在國民黨內有相當的影響力，他們都是國民黨現在不得民心的包袱，他希望這些親中路線人士，在國民黨內逐漸變成非主流，不然，國民黨團在立法院通過再多扛中保台的決議案，也沒有用。

國民黨 洪秀柱 陳亭妃

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