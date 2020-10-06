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針對立院台美復交決議 國台辦：不容外部干涉

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮六日晚上表示，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，絕不容許任何外部干涉。（中評社資料照）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮六日晚上表示，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，絕不容許任何外部干涉。（中評社資料照）

針對國民黨黨團今天在台立法機構提出「請求美國協助抵抗大陸」、「台美恢復邦交」決議案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮六日晚上表示，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，絕不容許任何外部干涉。

朱鳳蓮指出，台灣是中國不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國是不可改變的歷史和法理事實。堅決反對任何製造所謂「台灣獨立」、「兩個中國」或「一中一台」的分裂行徑。兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，絕不容許任何外部干涉。

朱鳳蓮又稱，當前造成台海形勢複雜嚴峻緊張的根本原因是民進黨當局勾連外部勢力，不斷採取「台獨」分裂挑釁行動，島內有識之士和負責任的政黨對此都應清醒認識、高度警惕、堅決反對。任何違背一個中國原則、損害中華民族根本利益的言行，都將遭到全體中華兒女的堅決反對。

她說，「國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事」。

有關台美重建邦交，外交部長吳釗燮日前一句「目前不尋求建立全面外交關係」，引發社會熱議。國民黨立法院黨團6日提案，要求「蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動」，此決議案獲朝野無異議通過。

國民黨 吳釗燮 民進黨

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