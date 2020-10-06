蘇貞昌不容許陳同佳自由來台 港議員：投案有何困難？

行政院長蘇貞昌5日直言，台灣及香港都有政府，雙方應「好好地談，他（陳同佳）不可能來這裡自由行。」對此，香港民主黨立法會議員塗謹申回應，殺害港女嫌犯陳同佳如果自願出發到台灣自首，他看不出困難何在。

香港星島日報報導，塗謹申在電台節目中指出，「自由行」的說法只是極端說法，相信陳同佳不會申請台灣「落地簽證」，陳同佳可由律師代表，經官方管道申請簽證赴台自首，相信台方會批准，否則台方會備受批評。他說，有關做法並非台灣所言的「自由行」般來去自如，台灣的警政人員可乘坐同一班機，以確保安全。

塗謹申更指出，台方可能會要求陳同佳乘坐台籍航空公司的飛機赴台，並在機上派警政人員拘捕他，否則可能要待飛機飛越空中界線，台方人員才可以正式逮捕。

塗謹申說，香港與台灣以往曾多次合作，香港警方也曾赴台商討警務合作等，認為事件不存在突顯台灣地位問題。