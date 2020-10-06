調查：香港「宜居」城市評分創新低 民眾為移民做準備

香港中文大學6日發表的一項調查稱，香港民眾對香港作為「宜居」城市評分較去年9月的上一次調查明顯下降，也是自2017年始創該評分以來的新低；近44%的香港民眾表示，如有機會將打算移民或移居外地，還有15%的民眾近期已為移民作準備，相較一年前也明顯增加。

路透報導，香港中文大學香港亞太研究所於9月18日至24日進行電話調查，成功訪問了737位18歲或以上的香港民眾，受訪民眾為香港適宜居住和生活的程度評分，平均分數為49.6分，較去年9月的54.4分明顯下降，評分延續近4年（2017到2020）連續下跌的趨勢。

近44%的香港民眾表示，如有機會將打算移民或移居外地，該比例與去年的比例42.3%沒顯著變化；47%的民眾表示沒有打算；另有約9%表示「不知道、很難說、沒有想過」。

而以所有受訪香港民眾為基數，15.3%民眾表示有作準備，而近3成民眾則沒有做準備，相比去年的調查結果，無論以有意欲的民眾為基數或是以所有民眾為基數，有為移民或移居做準備的民眾比例皆明顯增加，是近三年（2018到2020）的新高。

有移民或移居傾向的民眾中，最多受訪者提到的移居目的地依序為英國、澳洲和台灣，最多人提到的前4個想移民因素為「不滿特區政府、特首、高官、不滿政府政策」，27.3%；「政治爭執太多、太煩、政治不穩定」，23.6%；「自由（包括言論自由）、人權情況變壞、喪失新聞自由」，19.8%和「政治不民主」，17.6%。

而香港民眾在受訪時已經擁有外國居留權的比例為9.4%，沒有的比例高達90.6%。

此次調查也詢問了香港民眾對移居大陸的看法，9.5%有打算移居大陸，沒有打算的有87.6%，另有2.9%表「不知道、很難說、沒有想過」。

據了解，自香港實施國安法後，多個西方國家包括英國、澳洲等放寬港人移民當地的資格，加拿大也考慮採取措施增加香港移民。