戰機撞鳥37秒急墜！他3度避開住宅區 最後一刻才跳傘

解放軍報披露，南部戰區一架軍機在低空飛行時遭鳥撞擊，導致飛機出現異常下墜，所幸飛行員拚命操控避開了地上建物，最後在墜落水田前跳傘成功，沒有人受到傷害。報導並沒有透露事情發生的確切時間與地點或軍機的型號。

由於解放軍報罕見披露類似消息，同時並未說明失事戰機的機種，在中美關係緊張且軍機頻頻繞台的敏感時刻，引起外界揣測；微博新聞中有一張檔案圖片顯示一架殲10戰鬥機，就有媒體猜測出事的軍機是殲10。

報導稱，南部戰區空軍航空兵某旅飛行員王建東在「初秋」時按計畫駕機升空，開展對抗空戰訓練。不料，軍機剛起飛至高度272.7米時，就遭到兩隻飛鳥撞擊，「機身猛然一震，發動機工作出現異常」。王建東向指揮員報告「撞鳥了！」一邊推油門，但推力急劇下降，「感覺飛機在下墜」。

由於前方與左方都是有居民住宅的聚落與城市，王建東右轉試圖避開人口稠密的市區，並盡可能維持高度爭取飛到空地的時間。

來源：YouTube

報導指，擁有雙學士學位、有著2100多個小時飛行經驗的王建東表示，「感覺地面從未如此清晰，機翼下的房屋似乎觸手可及」。王原本想往遠方的小山頭飛去，但此時戰機發動機已停車，完全失去動力，不斷下墜。最後王發現機頭下方是一片水田，便全力控制飛機對準水田，並在飛機落地前三秒才跳傘，此時戰機距地面高度僅75.9米。

報導說，王建東成功在37秒內3次規避居民區，跳傘之後平安降落在水田附近的果園，不久就被村民發現，通報救援。後續調查確認，事故起因為戰機在起飛上升過程中，發動機遭鳥撞擊導致空中停車。