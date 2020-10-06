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研判菅義偉政府擬建「海洋聯盟」 解放軍新課題：對抗美日圍堵？

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
中國釣魚島數字博物館網站。圖／取材自人民日報
中國釣魚島數字博物館網站。圖／取材自人民日報

日本共同社報導，中國軍方的分析認為，剛上台的日本首相菅義偉政府希望與美國等國建立「海洋聯盟」，在印度太平洋地區對中國採強硬戰略。解放軍認為，有必要採取措施對抗美日圍堵。

香港軍事專家認為，消息所指的「海洋聯盟」可能是日本與美國印太戰略相配合的一個構想，或拉攏澳洲、印度入局，但「做不做得到」值得存疑。

據報導，解放軍9月下旬在一軍方智庫專家會議上研判，菅義偉政府希望在印太地區與美國等國家建立「海洋聯盟」，同時在安全保障方面對中國採取強硬戰略。會議還認為，菅義偉政府會承襲安倍晉三政府的政策，正在探索擁有敵方基地攻擊能力的可能性。

報導指出，解放軍認為，日本國防政策的「專守防衛」原則將變質，應將此視為「新課題」，有必要採取措施，例如通過加快增強軍備，對抗美日圍堵。

報導未進一步解釋「海洋聯盟」可能涉及內容。而據日本東京新聞報導，日本政府今年開始修改於安倍內閣制定的「國家安全保障戰略」，曾提出為填補陸基反導系統終止造成的威懾力真空問題，日本應掌握對敵基地攻擊的能力。

另據香港明報報導，香港軍事專家梁國樑表示，從日本過往行動來看，組建所謂「海洋聯盟」可能是與美國印太戰略相配合，或使該聯盟成為印太戰略的一部分，很有可能會拉攏同屬印太地區的澳洲、印度等國，但日本不一定有能力推動實施。

另據香港01報導，中日就釣魚島（日本稱尖閣諸島）主權所屬爭議不斷之際，中國釣魚島數字博物館3日在釣魚島專題網站正式開通上線。日本共同社報導，日本官房長官加藤勝信當天召開記者會宣稱，對於中國政府在釣魚島主權的專題網站上開設「數字博物館」，通過外交渠道進行「抗議」並要求刪除。

美國之音報導，該網站是由中國國家海洋數據信息服務局創辦的，3日開通。其網頁上端橫帶上寫著「釣魚島—中國的固有領土」。

日本 香港 解放軍

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