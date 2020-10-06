大陸駐聯合國代表：美國長期存在種族歧視

大陸常駐聯合國代表張軍5日在聯合國大會第三委員會一般性辯論中，代表大陸、白俄羅斯、緬甸、俄羅斯等26個國家發言，批評美西方國家侵犯人權，強調應立即徹底取消單邊強制措施，並對系統性種族歧視表示嚴重關切。

中新社報導，張軍表示，新冠肺炎疫情持續對所有國家特別是發展中國家造成嚴重影響，應對疫情並實現恢復需要全球團結和國際合作。單邊強制措施違反「聯合國憲章」宗旨和原則、國際法、多邊主義和國際關係基本準則；對人權造成不可否認的影響，有礙充分實現社會經濟發展，有損受影響國家民眾的福祉；損害健康權，阻礙人們獲得藥物、醫療技術、設備及物資。

張軍重申，77國集團和大陸以及不結盟運動圍繞取消單邊強制措施發表的有關聲明和宣言。張軍說，「我們歡迎聯合國大會近期通過決議，強烈敦促各國不頒布、不實施任何不符合國際法和《聯合國憲章》的單邊經濟、金融或貿易措施。」他呼籲，立即徹底取消單邊強制措施，確保國際社會所有成員全面高效應對新冠肺炎疫情。

張軍還說，美國非裔弗洛伊德死亡和布雷克遭槍擊等事件，反映了美國長期存在、根深蒂固的種族歧視、警察暴力和社會不平等。在一些國家，少數族裔特別是非洲人後裔在疫情期間死亡率遠遠高於其所占人口比例，他對有關國家移民拘留中心中移民的健康狀況深表關切，稱其反映出當代形式的種族歧視。

張軍表示，歡迎聯合國人權理事會通過「防止執法人員過度使用武力和其他侵犯人權行為，促進和保護非洲人和非洲人後裔的人權和基本自由」決議，呼籲該決議得到全面落實。

據了解，單邊強制措施通常指一個國家為迫使另一國家改變政策而採取的經濟措施，如以禁運形式的貿易制裁、切斷國家間的金融和投資流動等。多國領導人在第75屆聯大一般性辯論中呼籲解除單邊強制措施。