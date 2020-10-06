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「宣揚港獨」教師資格遭撤 林鄭：要揪出教育界害群之馬

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。美聯社
香港特區行政長官林鄭月娥。美聯社

香港傳出有一名小學老師因在反送中運動期間遭控曾宣揚「港獨」，已遭香港教育當局撤銷其任教註冊資格。香港特區行政長官林鄭月娥6日表態，支持教育局過去一年嚴肅、認真處理針對教師的投訴。她強調，有關的工作會繼續，揪出教育界的「害群之馬」。

香港私立九龍塘宣道小學傳出，一名小學教師因設計的教材被指散播「港獨」，已遭香港教育局取消註冊資格。明報指出，校方6日發表聲明稱，涉事教師已經離職。因涉及個人私隱，其他事不便回應，學校會盡力確保校園保持政治中立，為學生提供適切的教育。

香港電台報導，林鄭月娥6日上午出席行政會議前主動提及此事。她表示，這次個案性質「相當嚴重」，她上任之初已經表明，政府對教育工作責無旁貸，非常重視教育，因為這關乎培養下一代，希望教育系統能培養出有國家觀念、社會責任感及國際視野的下一代。

林鄭月娥還說，教育不能是「無掩雞籠」（廣東俚語，意思是自由進出，無人管理），需要有人把關。她指，社會上一些別有用心的人，在校內散播失實偏頗歪理，政府必須保障心智未成熟的學生免受荼毒。

林鄭月娥指出，她支持香港教育局過去一年嚴肅、認真處理針對教師的投訴，強調港府做事「有根有據、有規有矩」，有關的工作會繼續，揪出教育界的害群之馬。香港教育局預計今天下午將召開記者會說明此事。

香港特區行政長官林鄭月娥6日表態，支持教育局揪出教育界的害群之馬。法新社
香港特區行政長官林鄭月娥6日表態，支持教育局揪出教育界的害群之馬。法新社

香港 教育局 林鄭月娥

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