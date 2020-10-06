聽新聞
test
0:00 / 0:00
「宣揚港獨」教師資格遭撤 林鄭：要揪出教育界害群之馬
香港傳出有一名小學老師因在反送中運動期間遭控曾宣揚「港獨」，已遭香港教育當局撤銷其任教註冊資格。香港特區行政長官林鄭月娥6日表態，支持教育局過去一年嚴肅、認真處理針對教師的投訴。她強調，有關的工作會繼續，揪出教育界的「害群之馬」。
香港私立九龍塘宣道小學傳出，一名小學教師因設計的教材被指散播「港獨」，已遭香港教育局取消註冊資格。明報指出，校方6日發表聲明稱，涉事教師已經離職。因涉及個人私隱，其他事不便回應，學校會盡力確保校園保持政治中立，為學生提供適切的教育。
香港電台報導，林鄭月娥6日上午出席行政會議前主動提及此事。她表示，這次個案性質「相當嚴重」，她上任之初已經表明，政府對教育工作責無旁貸，非常重視教育，因為這關乎培養下一代，希望教育系統能培養出有國家觀念、社會責任感及國際視野的下一代。
林鄭月娥還說，教育不能是「無掩雞籠」（廣東俚語，意思是自由進出，無人管理），需要有人把關。她指，社會上一些別有用心的人，在校內散播失實偏頗歪理，政府必須保障心智未成熟的學生免受荼毒。
林鄭月娥指出，她支持香港教育局過去一年嚴肅、認真處理針對教師的投訴，強調港府做事「有根有據、有規有矩」，有關的工作會繼續，揪出教育界的害群之馬。香港教育局預計今天下午將召開記者會說明此事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言