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港教科書明訂勿詳述近20年中國史

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電

繼刪除高中通識科教材中關於「公民抗命」的內容後，香港教育局近日再度出手，在新修訂的初中課本編纂指引中明訂，「中國史中不應詳述、論斷近20年的歷史」，引起部分教師譁然。

綜合香港明報等港媒報導，香港教育局近期提出最新修訂的「印刷課本編纂指引」，供出版社在編纂教科書時做為參考。不過全新的「指引」中，在中國歷史科目新增「對於近20年史事不應詳述，也不宜定論性說明」，引起議論。

報導引述香港資深歷史教師陳仁啟表示，中國史科的題目可按學生能力由淺入深分成不同層次，包括覆述、比較、評論、評鑑等，初中學生如果不接觸評論問題，難以要求在學生升高中時能夠順利掌握有關技巧。

因此，他質疑這種做法讓人「無所適從」，違反教育理念，並不專業。陳仁啟並反問「中國舉辦世博、奧運、加入世貿（WTO）都是改革開放後的好例子，是否又不可以談呢？」

除了中國史科目外，在新的「指引」中，歷史、地理及生活與社會等三個科目中，也新增明列「避免包含太多涉及評論的問題」。

據報導，香港教育局上述質疑回覆稱，「新近仍在發展中的議題，因未有結論，也未必有足夠持平、客觀、可靠的資料，以及學者研究、著述可作教學之用，學生難以在有限課程時間內全面客觀了解事件，並從歷史維度作客觀持平的評論，因此教科書不應有過多敘述。」

這並不是近期首度因教科書編纂引發的相關爭議，香港教育局在8月時也曾提供意見並修訂高中通識科教材，刪除部分政治內容，包括「公民抗命」及「三權分立」等，並增加「遵守法治」概念，外界認為此舉與「反送中」運動有關。

香港 教育局

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