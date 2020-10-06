被害少女母親：對陳同佳仍未來台投案無法釋懷

在台灣遭陳同佳殺害的少女潘曉穎的母親6日上午表示，希望陳同佳承擔刑事責任，不要再「龜縮」，公開對外說明究竟何時到台灣投案，而不是像現在遙遙無期地等待。

潘曉穎母親6日接受香港商業地台訪問時表示，作為一個母親，她對陳同佳仍未到台灣「自首」，不可能釋懷。她心痛迄今仍未能為女兒討回公道，並感到內疚及無奈。

她並稱，事發後整個家庭破碎，此刻還是無法原諒陳同佳。

潘曉穎母親還說，陳同佳來台投案後，最終即使沒有被判死刑她也會接受。她並稱，會兌現承諾，替陳同佳買機票到台灣投案，只要他真心悔改，也會替陳同佳求情。

潘曉穎母親表示，早前曾去信聖公會教省秘書長管浩鳴，希望管浩鳴勸陳同佳到台灣投案，管浩鳴有回覆第一封信件。但個多兩個月前再度去信管浩鳴，至今則未收到回覆。

香港民主黨立法會議員涂謹申在香港商業電台節目表示，估計陳同佳若自願到台灣投案，由台灣的代表律師協助辨理簽證，說明陳同佳赴台目的，台灣應會批出簽證，解決入境台灣的問題。

對於行政院長蘇貞昌5日稱，陳同佳不能「自由行」到台灣，涂謹申認為，「自由行」是極端說法，相信陳同佳不會申請「落地簽證」。

涂謹申並表示，香港與台灣以往曾多次合作，香港警方也曾赴台商討警務合作等，認為陳同佳投案事件不存在凸顯台灣地位的問題。