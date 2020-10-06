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遭批散播「港獨」信息 港教師遭取消注冊

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 根據多家港媒報導，香港教育局10月5日晚間宣布，在經過深入調查與紀律程序後，教育局在9月下旬取消了九龍塘宣導小學一名教師的注冊。香港政府認定該名教師有計畫地透過校本教案與其他教學材料散播「港獨」信息，而這種作法不符合香港在《基本法》下的憲制和法律地位。

教育局指出，該名教師並非一時疏忽，而是有計畫的行為。他們指控該名教師的教學教材有不少內容扭曲和偏頗，對學生造成嚴重損害。這名教師成為去年六月「反送中」運動以來，首位被取消注冊的教師。

根據《香港01》報導，去年9月網路上流傳消息稱九龍塘宣導小學有一張標題為「不能逾越的紅線」的工作紙，而該工作紙內容與「港獨」有關。該名教師先要求學生觀看香港電台2018年播出訪問前「香港民族黨」召集人陳浩天鼓吹港獨的內容，接著在工作紙上回答「港獨」的原因與「沒有了言論自由後果」等問題。

除了該名教師遭香港教育局取消注冊外，九龍塘宣導小學的校長丶副校長與使用過該工作紙的教師分別獲得譴責信與書面警告。香港教育專業人員協會則說，已有跟進該個案，並批香港評教育局未認真聽取教師的答辯就做出判決，強調會協助該教師上訴。

取消注冊不能再擔任教師

香港教育局表示，被取消注冊的教師將不能繼續擔任教師，至於行事嚴重程度不到被取消注冊的教師，則會被發勸喻信丶警告信或譴責信。教育局稱，此舉是為了提醒教師秉持專業操守，讓他們在校方的監督與指導下，有改正的機會。

根據香港教育局統計，從去年6月至今年8月，教育局總共接獲247起教師在社會事件中專業失當的投訴。目前他們已完成204起個案調查，其中有73起案件不成立，而所有已完成調查的個案中，目前只有九龍塘宣導小學這個教師遭取消注冊。

此外，香港教育局也根據不同情況向21名教師發出譴責、向12名教師發出書面警告。如果這些教師再次做出失德行為，教育局將考慮依據《教育條例》取消這些教師的注冊。另外，教育局還向19名教師發出書面勸喻，以及向18名教師做出口頭標示，提醒他們不應做出有損教師專業形象的行為，並應尊重社會接受行為准則。

楊威廉/張慈 (綜合報導)

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