港媒批蔡政府 政治操弄陳同佳來台投案

針對在台殺害女友的港男陳同佳來台投案一事，行政院長蘇貞昌5日的一番發言引發香港媒體惡評。香港星島日報6日社論指出，民進黨政府在此事的作法一直是「政治凌駕公義」；明報的社評也稱，「台方政治操作不休」。

針對陳同佳有意來台投案，蘇貞昌5日表示，陳同佳人在香港，香港就好好辦，要資料台灣就提供，如果陳同佳要來台灣投案，香港有政府、台灣有政府，就好好的談，陳同佳不可能來這裡「自由行」，我們政府也不會容許一個殺人犯自由來去，所以香港政府用不著推來推去，政府一切會依法辦理。

對此，香港星島日報6日社論批評，此事本是一件簡單不過的事情，台灣只要發給陳同佳入台證，在機場安排人員等候其自首便可。港台之間沒有司法互助協議，蘇貞昌要求與港府「好好的談」，「完全是強人所難，台方打的是政治算盤，希望藉此凸顯『主權』」。

星島日報指出，陳同佳殺人案的犯罪行為與地點都在台灣，證據資料亦都在台灣，而且還發布了通緝令，如今陳同佳明確願意自首，台灣卻將之拒之門外。

社論批評，「回顧整個陳同佳事件，民進黨當局一直都是出爾反爾，為了政治需要可以放棄司法管轄權，所謂的公義只是掛在嘴邊而已。」

明報社評表示，陳同佳在香港刑滿獲釋，法律上是自由的人，他想赴台灣自首，屬於個人決定，投案事宜理應由陳同佳代表律師與台方磋商，雙方有了共識，再由港府提供一些技術協助，可是台北當局堅持事件要在「政府對政府」層面處理。

明報指出，陳同佳在香港刑滿出獄一年，至今仍未能赴台自首，台北當局的政治操作成為最大障礙。蔡英文政府一年前考慮的是選舉連任，現在的政治操作，則是逼港府與台北當局進行「政府對政府」的官方交涉。

社評稱，台方企圖將其要求強加給香港，事件扯上複雜的兩岸角力以至「一個中國」原則，然而回歸基本，既然陳同佳再三重申願意自首，台北當局若想履行法治，便應停止政治操作，積極方便陳同佳投案受審，讓死者安息，讓家屬釋懷。