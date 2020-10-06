港府稱 無權干預陳同佳以何種方式赴台「自首」

針對在台殺害女友的港男陳同佳如何來台投案，台港雙邊政治角力近一年依然毫無進展。據大公文匯全媒體報導，香港保安局5日晚間回表示，港方已多次強調陳同佳在香港已服刑完畢並重獲自由，香港特區政府沒有法律授權干預陳同佳選擇以何種方式赴台「自首」。

香港保安局發言人在回覆媒體詢問時表示，根據據報導，陳同佳的律師會聯絡台灣當局，提出陳同佳赴台的安排。而他選擇以甚麼渠道聯繫或何時赴台，特區政府都無權干預。

香港保安局發言人指出，如果陳同佳獲台灣明確通知被批准赴台，包括相關的簽證安排及預計赴台的日子等，港台兩地可透過警務合作渠道研究行程安排。

香港保安局方強調，特區政府一向以務實態度處理事件，期望讓陳同佳盡早赴台自首或投案，亦希望台方同樣以務實態度，讓事件盡快得到解決。