澳洲籍法官辭任後 香港擬再委終審法院海外法官

在三權分立風波、終審法院外籍法官辭任後，香港特首林鄭月娥接納司法人員推薦委員會推薦，在徵求立法會同意後，任命英國最高法院副院長賀知義，為香港終審法院海外非常任法官。

香港終審法院原有14名海外非常任法官，其中一位來自澳洲的施覺民，在任期尚有兩年下，上月宣布辭任，港府未交代其辭任原因，但澳洲傳媒報導，施覺民是基於港版國安法而辭任。

香港終審法院現有的海外非常任法官，分別來自英國、澳洲及加拿大，除極少例外情況外，香港終審法院在審理實質上訴案件時，均從海外非常任法官名單上選出一人，加入由5名法官組成的終審法院審判庭。

香港終審法院計畫再委任終院非常任法官，當局說如果精於一些法律範疇的法官未能來港，終院相關案件的排期可能要押後，增加非常任法官將會對案件排期大有幫助 。

林鄭月娥稱賀知義地位崇高、聲譽卓著，具聲望，加入終審法院彰顯香港司法獨立，有助維持外界對香港司法制度的高度信心。香港終審法院首席法官馬道立表示，歡迎林鄭月娥接納推薦。

按照香港基本法第90條規定，行政長官須就終院法官的任命徵得立法會同意。港府行政署已就此去信立法會，說港府將會視乎立法會內務委員會的審議結果，盡早提出動議，徵求立法會同意任命賀知義。

賀知義今年67歲，1983年取得蘇格蘭大律師資格，執業範圍主要關乎商業及公司法等民事法，2013年獲委任為英國最高法院法官，今年二月成為英國最高法院副院長。他現時亦是中國上海華東政法大學及南非斯泰倫博斯大學的名譽教授，在兩間大學均有授課。

身在建制的資深大律師湯家驊說，英國最高法院副院長賀知義願意接受推薦，引證香港司法獨立被國際認可。雖然早前有個別海外非常任法官請辭，但不會影響香港司法制度形象。他看過賀知義撰寫的判詞，形容對方是務實及分析能力強的法官。

民主派立法會法律界議員郭榮鏗說，國際社會對香港法治信心下降，始於行政機關沒有遵照、甚至違反法治原則，認為有優秀的海外法官願意在現階段來港服務是好事，但能否加強國際及港人對香港法治的信心，就要視乎行政機關如何行使權力。近年香港司法獨立備受政治壓力，賀知義及其他終院海外非常任法官，都有責任監察香港法治和司法獨立，如遇壓力和干預，應考慮以辭職等方法公開發聲及表態。