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國泰航空否認裁員傳聞 勞資下周再會晤

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
國泰航空勞資雙方下周再會晤。 本報系資料庫
國泰航空勞資雙方下周再會晤。 本報系資料庫

外傳國泰航空將宣布大規模裁員，不過國泰航空5日最新回應時指出，並沒有消息公布，而勞資雙方下午會面後沒有進展，將於下周再會晤。

國泰航空股價收升1.1%，報港幣5.41元。

香港經濟日報報導，國泰航空5日下午與空服員工會會面，資方表示經常與工會保持溝通，工會於會後表示，會面沒有大進展，雙方將於下周再開會。

民用航空事業職工總會主席李永富出席電台節目時表示，一直聽說國泰航空將裁員，然而不知裁員規模，國泰航空員工也感到緊張及擔心。

根據內部簡訊截圖，國泰航空航務董事甘沛思（Chris Kempis）向機師員工表示，10月5日不會公布重組相關消息，也重申目前沒有任何確實公布日期，因重組方案細節正不斷改變，管理團隊會在本季向董事會交代未來規模、營運模式；並告誡員工勿屈服於傳言，避免流傳未經證實消息。

國泰航空 機師 空服員

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