國泰航空否認裁員傳聞 勞資下周再會晤

美國相繼對華為、華為重要供應商中芯國際實施貿易禁令，不僅打擊了華為和中國的芯片產業，也波及日企。日媒報導，日本索尼、鎧俠（Kioxia）已相繼向美提出繼續供貨華為的申請，但迄今未獲批。市場並傳出中芯國際在禁令前已 「儲糧過冬」，大手筆採購了足夠一年使用的零部件。

2020-10-05 14:24