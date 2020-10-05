華春瑩：盼美國患者都有像川普一樣治療待遇

美國總統川普夫婦確診感染新冠病毒，引發國際關注。大陸外交部發言人華春瑩在推特發文表示，希望所有美國患者都能得到像川普一樣的治療待遇。

10月4日，華春瑩在Twitter發文表示，「昨天，美國報吿了47,000例新冠肺炎確診病例和600例死亡病例。這些病人面對的苦難令人心碎，衷心希望所有美國患者，都能得到像總統一樣『一流』的治療待遇。」

川普在入院後確實獲得了相當高水準的治療。據《紐約郵報》等美媒指出，川普被送入了沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）的VIP房間「71號病房」，這是專為高階軍官和內閣成員保留的6間特別病房之一，房間位處獨立區域，不與其他病房相連，房內配備私人檢查室、臥室、客廳、醫師辦公室、會議室、辦公廳、餐廳，進出人員的管控工作由白宮直接負責，醫院的醫護人員也無法自由進出。此外，沃爾特·里德醫療中心還擁有7,000名工作人員，其中不乏美國最頂尖的醫師。

根據白宮醫生康利（Sean Conle）的備忘錄，川普將使用實驗藥品抗體混合物進行治療，且用藥為8克的大劑量。《科學》雜誌撰稿人喬·科恩（Jon Cohen）指出，這種劑量的抗體混合物成本和價格都非常高昂。

此外，川普還將服用瑞德西韋，並配合使用維生素D、鋅、褪黑激素、阿司匹林和法莫替丁。