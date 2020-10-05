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囤貨求生 中芯傳已採購1年所需

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電
中芯國際確認供應商受美出口限制。(信報資料圖片)
中芯國際確認供應商受美出口限制。(信報資料圖片)

美國相繼對華為、華為重要供應商中芯國際實施貿易禁令，不僅打擊了華為和中國的芯片產業，也波及日企。日媒報導，日本索尼、鎧俠（Kioxia）已相繼向美提出繼續供貨華為的申請，但迄今未獲批。市場並傳出中芯國際在禁令前已 「儲糧過冬」，大手筆採購了足夠一年使用的零部件。

觀察者網報導，美國針對華為的芯片升級禁令生效不到一個月，多家被迫「斷供」華為的日企已經坐不住了。報導引述日經新聞稱，索尼、東芝的關聯公司鎧俠（Kioxia）已相繼向美國提出申請以繼續供貨華為，但截至3日，這些申請仍然沒有獲批的跡象。

日經新聞指出，華為是這索尼、鎧俠兩家公司的關鍵客戶，如果得不到美國的許可，兩家公司的盈利都將面臨風險，索尼公司圖像傳感器以及鎧俠閃存芯片的銷售都會受影響。

索尼在手機圖像傳感器領域，市場占有率排名世界第一。據估計，索尼約1萬億日元（約合95億美元）的銷售額中，華為就約占了五分之一，是在蘋果之外的第二大買家。分析師表示，美國禁令使索尼圖像傳感器的盈利前景將進一步縮窄。

鎧俠是全球主要閃存芯片生產商，也是華為的供應商。智能手機內存芯片業務約占鎧俠銷售額的40%，其中華為占了一部分。報導稱，美國對華為的制裁，使鎧俠控股公司原定10月6日進行首次公開募股（IPO）被迫推遲。

英國研究公司Omdia董事南川明（Akira Minamikawa）指出，日本、台灣、南韓的企業每年向華為供應的零部件總額約為264億美元，如果華為的供應鏈受到干擾，這些企業的這一業務將陷入僵局。

中芯國際向美方申請繼續供貨華為還沒獲批，自己就遭到美方實施出口管制限制。TechWeb報導稱，事實上，在傳出美國可能對中芯國際實施禁令風聲時，中芯國際就已在「儲糧過冬」了。

知情人士表示，中芯國際近來向美、歐、日本上游供應商採購的規模，已超越2020年全年需求，採購項目包含蝕刻（etching）、微影（lithography）與晶圓清洗機（wafer cleaning） 等製程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需。

中芯 日本 東芝

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