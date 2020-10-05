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陳同佳案 港議員促港府向台方提供證據

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港民主黨立法會議員涂謹申促請港府向台方提交有關陳同佳案的證據。（香港電台）
香港民主黨立法會議員涂謹申促請港府向台方提交有關陳同佳案的證據。（香港電台）

香港政府早前回應陳同佳案時表明，香港警方並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助。香港民主黨立法會議員涂謹申再促請，港府向台方提交證據。

據香港電台報導，本身是律師的涂謹申在電台節目表示，香港與台灣並無正式協議，約束對方提供證據，但目前是特殊情況，認為香港政府應向台方提交有關陳同佳的證據，包括陳在香港錄取的認罪及犯案過程口供，以及香港審訊的記錄，以體現一名港人在台遇害的公義。

涂謹申質疑，香港政府與台方一直沒有相關法律協議，兩年前卻要求台方就陳同佳的案件提供證據，香港政府現在並沒有理由稱，因為沒有法律基礎，而不提供證據協助。

陳同佳日前表示自己願意赴台投案，並說已聯絡律師代為接觸台方，希望月內成行。

香港 陳同佳 律師

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