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陳同佳案 港議員促港府向台方提供證據
香港政府早前回應陳同佳案時表明，香港警方並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助。香港民主黨立法會議員涂謹申再促請，港府向台方提交證據。
據香港電台報導，本身是律師的涂謹申在電台節目表示，香港與台灣並無正式協議，約束對方提供證據，但目前是特殊情況，認為香港政府應向台方提交有關陳同佳的證據，包括陳在香港錄取的認罪及犯案過程口供，以及香港審訊的記錄，以體現一名港人在台遇害的公義。
涂謹申質疑，香港政府與台方一直沒有相關法律協議，兩年前卻要求台方就陳同佳的案件提供證據，香港政府現在並沒有理由稱，因為沒有法律基礎，而不提供證據協助。
陳同佳日前表示自己願意赴台投案，並說已聯絡律師代為接觸台方，希望月內成行。
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