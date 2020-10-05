比利時學者控北京干預學術自由 中方反駁

10月3日，比利時法語《晚報》刊登布魯塞爾自由大學東亞研究中心學者方文莎（Vanessa Frangville）的文章《比利時學術自由受到北京長臂施壓》，指中國政府干涉比利時及其他歐洲國家學術自由。

對此，中國駐比利時大使館反駁，文章指控是毫無事實根據，純屬無稽之談；又稱指控是戴著有色眼鏡看中國，不擇手段地抹黑中國，不是在做學術研究。

據香港01報導，方文莎在文章中指，中國政府干涉學術自由，干涉出版自由，對學者及大學生施壓，並表示自己所在的學校曾被中國大使館要求撤銷一些他們不喜歡的文章。文章還說，中國使館不惜用重金收買在歐洲的大學生，要求參與由他們組織的遊行，要求他們向使館彙報有關他們的藏族、維族及香港同學的行蹤。

對此，中國駐比利時大使館發言人表示，該文誣稱中國使館和學生聯合會干涉學術自由，阻撓涉華學術活動，對學者進行威脅利誘，這種聳人聽聞的言論毫無事實根據，純屬無稽之談。

發言人又稱，該作者是研究中國的學者，如果作者本人與中方有過交往，原本是正常的事，「而其卻臆想成為中方對其進行變相引誘和威脅，這難道是正常思維嗎？」