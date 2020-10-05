中芯國際確認供應商受美出口限制

大陸企業中芯國際表示，經過多日與供應商進行詢問和討論後，知悉美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例向部分供應商發出信函，對於向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯繼續供貨。

據香港信報報導，中芯稱，針對美國出口限制，公司和美國工業與安全局已經展開了初步交流，公司將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。

中芯表示，公司正在評估該出口限制對其生產經營活動的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響。

中芯重申，公司一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。