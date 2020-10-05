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高市又有官警被拔！ 這次為偵查隊長與派出所所長6人

第三次陸全國國土調查 邁收官階段

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

作為一項重大的國情國力調查，大陸「第三次全國國土調查」將於10月底前形成初步數據成果並進入全面收官階段。

新華社報導，大陸國務院「第三次全國國土調查」領導小組辦公室近日透露，大陸自然資源部近日召開「三調」工作調度視訊會議，要求10月底前形成「三調」初步數據成果。目前大陸各地正積極開展核實整改。大陸自然資源部要求各地對照發現的問題，持續糾正調查錯漏，確保一次性整改到位。

報導指出，作為耕地保護的重要措施，耕地資源質量分類被納入「三調」。大陸自然資源部要求把耕地資源放在自然地理格局中分析，摸清耕地資源宏觀地域分布規律，突出耕地資源自然本底條件、摸清耕地資源最重要的基本特徵，關注人與自然和諧共生，摸清耕地資源生態環境狀況。此次耕地資源質量分類工作將重點開展耕地生物多樣性調查，首次摸清基於縣級行政區域的耕地生物多樣性基本情況。

國務院

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